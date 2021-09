- Daniel Simard annonce sa retraite à titre de directeur général.

- Éric Filion est nommé par le conseil d'administration pour assurer la relève.

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Après plus de 25 ans à la direction générale, Daniel Simard a confirmé au conseil d'administration de Bâtirente son intention de prendre sa retraite. Éric Filion, jusqu'ici directeur de l'exploitation pour l'organisation, a été désigné pour assurer la relève à titre de directeur général. Sa nomination sera effective à compter du 6 octobre prochain. Afin d'assurer une transition ordonnée et harmonieuse, M. Simard demeurera à l'emploi de Bâtirente à titre de conseiller spécial de la direction jusqu'au 30 juin 2022.

« Premier directeur général de Bâtirente, après avoir été conseiller syndical à la CSN plus de 15 ans, Daniel Simard a su créer un système de retraite unique au Québec », souligne M. Yvan Duceppe, trésorier de la CSN et président du conseil d'administration de Bâtirente. « Grâce à son travail et à ses qualités de visionnaire, des milliers de travailleuses et travailleurs peuvent aspirer à une meilleure retraite. »

Le conseil d'administration de Bâtirente tient à souligner la contribution exceptionnelle de Daniel Simard aux succès de Bâtirente depuis sa fondation, il y aura bientôt 35 ans. M. Simard y siège d'ailleurs depuis la première élection d'administrateurs en 1989. Aujourd'hui, sous son impulsion, Bâtirente regroupe plus de 24 000 membres, dont plus de 1000 membres retraités. Il se distingue également par son leadership en investissement responsable et son ambitieux engagement pour le climat.

« Je tiens à remercier tous les membres actuels et passés du conseil d'administration ainsi que les syndicats membres de Bâtirente pour leur soutien, tout comme les membres de l'équipe qui se sont succédé, mentionne Daniel Simard. C'est la somme de ces contributions qui a permis de faire de Bâtirente ce qu'elle est devenue : une organisation forte, solide et responsable. »

Nommé par le conseil d'administration pour prendre la relève, Éric Filion est actuaire de formation et œuvre depuis déjà 5 ans chez Bâtirente à titre de directeur de l'exploitation. Auparavant, il a occupé, pendant près de 20 ans, différentes fonctions au sein d'une grande institution financière québécoise. « La connaissance de la mission et des valeurs de Bâtirente, ainsi que son expertise, ont fait d'Éric Filion, un successeur de choix pour notre organisation, déclare M. Duceppe. Au terme d'un processus rigoureux, le comité de sélection a été convaincu de sa capacité à mener Bâtirente dans cette nouvelle étape au bénéfice des syndicats et de leurs membres. »

« Bâtirente est une organisation unique, qui a toujours su mettre les syndicats qui lui font confiance et leurs membres, au cœur de son action, a déclaré Éric Filion. Je suis honoré et très heureux d'y être nommé à titre de directeur général. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre l'œuvre et l'action de Bâtirente. »

Renseignements: Katya Vanbeselaere, (514) 525-5741 poste 2425, [email protected]

