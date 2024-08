Transit Technologies, un leader dans le domaine des solutions de mobilité novatrices, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Bytecurve, une plateforme logicielle qui transforme les activités de transport d'élèves grâce à de puissants logiciels de planification des horaires, de répartition, de gestion du temps et des présences et de paie. Cette mesure stratégique devrait avoir un impact important sur l'industrie de la mobilité et créer des opérations de transport scolaire plus efficaces. L'acquisition marque une autre étape importante dans la mission de Transit Technologies de bâtir un réseau de solutions de transport spécialisées novatrices qui offrent des opérations de mobilité de transport en commun sécuritaires, fiables et efficaces, améliorant ainsi la qualité de vie dans les collectivités que nous servons.

KNOXVILLE, Tennessee, 22 août 2024 /CNW/ - Transit Technologies, un visionnaire de la transformation de la mobilité publique et privée, a fait l'acquisition de Bytecurve, une entreprise de logiciels de gestion du transport d'élèves qui est reconnue pour sa plateforme simple, mais efficace, destinée aux districts scolaires et exploitants d'autobus scolaires. L'acquisition favorise l'intègration de l'importante solution technologique de transport d'élèves à la plateforme de mobilité complète de Transit Technologies.

Les fondateurs de Bytecurve comptent plus de 30 ans d'expérience combinée dans l'industrie du transport, appuyée par une expertise dans le secteur des activités de transport scolaire, notamment concernant les défis liés au transport de millions d'élèves à destination et en provenance de leurs écoles, en toute sécurité et à temps, avec une marge d'erreur limitée. Les solutions de l'entreprise sont conçues pour relever ces défis au moyen d'outils ciblés afin d'améliorer les opérations, de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer la fiabilité des communications avec les écoles, les élèves et les gardiens, et de garantir la sécurité des élèves.

« C'est plus qu'une expansion stratégique; c'est un bond en avant vers un avenir où le transport en commun est plus efficace, plus fiable et plus inclusif, a déclaré Gerry Leonard, chef de la direction de Transit Technologies. En intégrant la plateforme avancée de Bytecurve, nous continuons d'établir de nouveaux points de référence pour ce que les logiciels peuvent accomplir en matière de mobilité, de sécurité et d'efficacité. Bytecurve ajoute une valeur importante aux vastes plateformes technologiques de Transit Technologies, qui servent plus de 3 000 clients dans le monde. »

GP Singh, chef de la direction et fondateur de Bytecurve, a ajouté : « Il est gratifiant de se joindre à une alliance de solutions de mobilité aussi réputée que Transit Technologies. Cette combinaison permettra à Bytecurve d'offrir sa plateforme et son service novateurs à l'ensemble de l'industrie du transport. »

La synergie entre les solutions logicielles novatrices de Bytecurve pour le marché de l'enseignement de la maternelle à la 12e année et les plateformes de pointe de Transit Technologies pour des itinéraires fixes, la réponse à la demande, la sécurité et la conformité de même que les services médicaux non urgents contribueront grandement à la mission de Transit Technologies, soit de révolutionner la mobilité et de répondre aux demandes changeantes des transports modernes.

À propos de Transit Technologies

Transit Technologies est à l'avant-garde de la révolution de la mobilité, de la connexion des collectivités, de l'habilitation des déplacements individuels et de l'élimination de l'écart en matière d'équité dans le transport en commun. Depuis sa création, l'entreprise s'est engagée à combiner des technologies efficaces pour optimiser les itinéraires, assurer le respect des horaires et offrir aux usagers, aux conducteurs et aux gestionnaires des services de transport collectif des solutions sécuritaires et novatrices de mobilité et d'exploitation du transport collectif.

À propos de Bytecurve

Bytecurve est un important fournisseur de solutions logicielles novatrices pour l'industrie du transport scolaire. L'entreprise est une plateforme complète de répartition et de paie conçue pour simplifier les opérations, augmenter l'efficacité et améliorer la communication pour les districts scolaires.

