Transformer la prise en charge complexe des patients atteints d'insuffisance cardiaque grâce aux technologies numériques de pointe

Lancement de Continuum, un projet d'envergure mené en partenariat par le CRCHUM, Greybox Solutions Inc., MEDTEQ et Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW/ - Des acteurs montréalais en innovation s'unissent pour offrir une solution technologique aux patients atteints d'insuffisance cardiaque et de pathologies multiples, dont le diabète.

Ce projet de recherche, nommé Continuum, est dirigé par l'équipe du Dr François Tournoux, cardiologue et chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM). Il vise à comprendre comment les technologies numériques de pointe peuvent aider les professionnels de santé et les patients atteints de comorbidités multiples à poursuivre leur plan de traitement à domicile, et ce, dans le but de réduire les réadmissions à l'hôpital. Continuum permettra la création d'une très large base de données, qui pourra être exploitée par l'intelligence artificielle (IA) dans le futur.

Le projet est développé en partenariat avec Greybox Solutions Inc., une entreprise montréalaise innovante dédiée à fournir des solutions numériques afin d'améliorer la vie des gens; MEDTEQ, un consortium pancanadien, notamment soutenu financièrement par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, visant à accélérer le développement en collaboration de technologies de la santé novatrices; et Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, une entreprise se consacrant au développement de solutions qui vont au-delà des médicaments révolutionnaires pour améliorer les soins et transformer l'expérience des patients.

L'insuffisance cardiaque et le diabète sont des causes importantes d'hospitalisation au Québec et au Canada, et de nombreux patients doivent souvent retourner précocement à l'hôpital après avoir reçu des soins. L'une des explications à ces réadmissions fréquentes est la difficulté à maintenir de façon soutenue des soins complexes et relevant de plusieurs spécialités, une fois le patient à domicile.

En conformité avec les lignes directrices canadiennes en matière de traitement de l'insuffisance cardiaque et du diabète, Continuum examinera comment la technologie numérique de pointe peut soutenir les professionnels de la santé dans les cas les plus complexes. En plus d'optimiser les soins pour un plus grand nombre de patients, le projet favorisera une plus grande participation de leur part.

Une première phase pilote est d'abord lancée au CHUM et sera ensuite étendue dans d'autres hôpitaux du Québec. Continuum met de l'avant un riche écosystème où les patients, cliniciens, chercheurs et acteurs de l'industrie technologique et pharmaceutique convergent pour développer, évaluer, implanter une innovation destinée à faire une réelle différence dans la vie des personnes vivant avec des maladies chroniques. Les partenaires de ce projet multisectoriel sont réunis autour d'un objectif commun, soit d'améliorer la santé des populations de partout dans le monde grâce à une solution technologique novatrice.

Ce projet, qui mise sur l'expertise montréalaise, donnera naissance à plusieurs postes à temps plein chez Greybox et au CHUM dans le domaine des nouvelles technologies. D'autres postes à temps plein seront créés dans ce secteur à partir des activités associées au partenariat.

Citations

« Continuum est un programme novateur qui pourrait changer la façon dont nous prodiguons des soins aux patients atteints de maladies chroniques graves. Nous souhaitons optimiser leur santé, éviter les réhospitalisations et réduire l'utilisation des ressources de soins de la santé, soit des initiatives avantageuses pour tous. Cet objectif pourrait être atteint grâce à cette nouvelle technologie passionnante et notre partenariat à facettes multiples. »

- Dr François Tournoux, cardiologue et chercheur, CRCHUM, et chef du programme Continuum

« L'intégration des nouvelles technologies prend une place de plus en plus importante dans les soins et les systèmes de santé. Exploiter leur potentiel est incontournable afin de mieux répondre aux besoins des patients et des citoyens. Avec un projet de recherche comme Continuum, nous innovons avec nos partenaires non seulement pour améliorer la prise en charge de cas complexes, mais aussi pour que l'expérience patient et le rôle du patient partenaire soient renforcés. »

- Dr Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM

« Le programme Continuum met en pratique notre nouvelle technologie TAKECARE que Greybox développe depuis sa création en 2013. Nous sommes ravis de voir les patients montréalais bénéficier de notre technologie et nous sommes confiants qu'elle produira non seulement de meilleurs résultats pour eux, mais aussi pour notre système de soins de santé. »

- Pierre Bérubé, PDG, Greybox Solutions Inc.

« La prestation de soins de qualité supérieure aux personnes atteintes de maladies chroniques graves nécessite un excellent travail d'équipe de la part du patient et de son équipe soignante. MEDTEQ vise à favoriser la collaboration qui fait une différence dans notre système de santé et Continuum est un excellent exemple de partenaires clés qui collaborent pour y parvenir en utilisant de nouvelles technologies fascinantes. »

- Diane Côté, PDG, MEDTEQ

« En tant qu'entreprise familiale, Boehringer Ingelheim travaille constamment à la mise au point de solutions de soins de santé transformatrices qui non seulement viennent en aide aux patients et à leur famille, mais aident aussi le système de santé à offrir des soins plus efficaces. Ce partenariat dans le cadre du projet Continuum est un élément important de notre engagement à favoriser des changements novateurs pour améliorer la santé des Canadiens. »

- Andrea Sambati, présidente et directrice générale, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

« Ce partenariat unique réunit les forces vives des secteurs biopharmaceutique, de la recherche et de la santé numérique dans le but de développer des solutions novatrices visant à résoudre des problèmes de santé chroniques, dont souffrent de nombreux Québécois. Ce projet permettra d'augmenter significativement la qualité des soins offerts à la population et de démontrer une fois de plus l'expertise, la capacité d'innover et l'excellence de l'industrie québécoise des sciences de la vie. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation



Insuffisance cardiaque et diabète

On estime que plus de 160 000 Québécois et 600 000 Canadiens sont atteints d'insuffisance cardiaque, une maladie chronique complexe dans laquelle le cœur ne parvient pas à propulser suffisamment de sang dans le corps. 1,2 L'insuffisance cardiaque est la principale cause d'hospitalisation au Québec et au Canada.3 Même s'ils disposent déjà d'un plan de traitement, un patient sur cinq (21 pour cent) ayant reçu un traitement pour insuffisance cardiaque est réhospitalisé dans les 30 jours suivant son congé de l'hôpital.4 Dans près de 60 % des cas, la cause de la réhospitalisation des patients atteints d'insuffisance cardiaque est liée à une comorbidité.5

CRCHUM

Le Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM) est l'un des principaux centres de recherche hospitaliers en Amérique du Nord. Sa mission est d'améliorer la santé chez l'adulte grâce à un continuum de recherche couvrant des disciplines telles que les sciences fondamentales, la recherche clinique et la santé publique. Plus de 1850 personnes travaillent au CRCHUM, dont 542 chercheurs et 719 étudiants et stagiaires de recherche. Pour plus d'informations : chumontreal.qc.ca/crchum @CRCHUM.

Greybox Solutions Inc.

Greybox Solutions Inc est une entreprise montréalaise en pleine croissance qui se spécialise dans les technologies de la santé, notamment dans le développement de logiciels innovants dans le but d'améliorer la vie des patients. Sa mission est d'apporter des solutions de transformation numérique afin de répondre aux nombreux défis du système de santé et permettant de réduire la charge pesant sur les payeurs concernant la gestion des maladies chroniques.

Dans le cadre de sa stratégie de distribution numérique, Greybox s'affaire activement avec ses partenaires stratégiques afin de faciliter l'intégration avec les dossiers médicaux électroniques et autres systèmes existants. L'entreprise distribue notamment TAKECARE, une plateforme de santé numérique, permettant de redéfinir la relation entre les patients et leur équipe de soin.

Greybox est engagé à l'international à s'intégrer avec des grands systèmes informatisés, de se déployer à travers ses canaux de distribution et d'interfacer avec les véhicules de remboursement publics et privés. Pour plus d'informations : greybox.ca.

MEDTEQ

MEDTEQ est le Consortium pancanadien pour la recherche industrielle et l'innovation en technologie médicale. Il a pour mission d'accélérer le développement de solutions technologiques novatrices visant à améliorer la santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ appuie la validation et l'intégration de ces solutions dans le système de soins de santé et leur impact, à la fois sur le plan régional et international, en regroupant les compétences complémentaires des partenaires industriels et universitaire, et celles des prestataires de soins de santé.

MEDTEQ compte sur l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (par l'entremise des Centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR), du secteur privé et de partenaires diversifiés pour favoriser les relations recherche-industrie. Pour plus d'informations : medteq.ca .

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

L'amélioration de la santé des humains et des animaux; voilà en quoi consiste l'objectif de la compagnie pharmaceutique de recherche Boehringer Ingelheim. Pour atteindre ce but, nous nous concentrons sur les maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement satisfaisant. La compagnie s'efforce par conséquent de mettre au point des traitements novateurs qui pourront prolonger la vie des patients. Dans le domaine de la santé animale, Boehringer Ingelheim est synonyme de prévention perfectionnée.

Entreprise familiale depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim compte parmi les 20 entreprises chefs de file du secteur pharmaceutique. Pour les trois secteurs d'activité Produits pharmaceutiques pour les humains, Santé Animale et Biopharmaceutique, près de 50 000 employés valorisent par l'innovation tous les jours. En 2018, Boehringer Ingelheim a affiché des ventes nettes d'environ 17,5 milliards d'euros. Les dépenses consacrées à la recherche et au développement s'élèvent à près de 3,2 milliards d'euros, ce qui représente 18,1 % des ventes nettes.

À titre d'entreprise familiale, Boehringer Ingelheim doit planifier en fonction des générations futures et du rendement à long terme. La compagnie vise ainsi la croissance organique à partir de ses propres ressources et de son ouverture pour les partenariats et les alliances stratégiques en recherche. Boehringer Ingelheim exerce toutes ses activités en faisant preuve de responsabilité envers l'être humain et l'environnement.

Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada.

De plus amples renseignements au sujet de Boehringer Ingelheim sont accessibles sur le site boehringer-ingelheim.ca ou dans notre rapport annuel : annualreport.boehringer-ingelheim.com (disponible en anglais seulement).

