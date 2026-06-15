Transformer des déchets en valeur ajoutée : comment Jereh met en place un écosystème circulaire pour les batteries

YANTAI, Chine, le 15 juin 2026 /CNW/ - À mesure que les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie se généralisent à l'échelle mondiale, un défi majeur est apparu : comment gérer des millions de piles en fin de vie.

Installation de démonstration de recyclage des batteries au lithium de Jereh à Zhengzhou

Le règlement européen relatif aux batteries et aux déchets de batteries ainsi que les cadres réglementaires similaires imposent des exigences plus strictes en matière de teneur en matériaux recyclés, de divulgation de l'empreinte carbone et de responsabilité en fin de vie. Le recyclage des batteries a évolué. D'une simple obligation de conformité environnementale, il est devenu un pilier stratégique de la sécurité des matières premières essentielles, de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de la transition énergétique.

Une question demeure : le recyclage des batteries conforme à la réglementation peut-il être à la fois durable et viable sur le plan commercial ?

Pour Jereh, la réponse réside dans son site de démonstration dédié au recyclage intelligent des batteries, situé à Zhengzhou, en Chine. Depuis sa mise en service, l'usine a traité plus de 15 000 tonnes de matières premières, a maintenu un taux d'utilisation supérieur à 80 % et est devenue rentable dès sa première année d'exploitation. Le taux de récupération de la masse noire et le degré de pureté dépassent tous deux 98 %, tandis que le rendement de séparation du cuivre et de l'aluminium atteint jusqu'à 96 %, ce qui souligne la viabilité du recyclage des batteries à l'échelle industrielle.

Cette installation a servi de plateforme de validation pour l'équipement de recyclage des batteries au lithium 1.0 de Jereh. En s'appuyant sur des données d'exploitation réelles, Jereh a mis au point son équipement de recyclage des batteries au lithium nouvelle génération 2.0 et a lancé sa solution de régénération du matériau cathodique LFP, améliorant ainsi encore davantage la valorisation des batteries en fin de vie.

La mise à niveau de l'équipement 2.0 permet d'augmenter de 50 % la capacité annuelle par ligne tout en améliorant la sécurité opérationnelle, l'efficacité et la performance environnementale. Par ailleurs, la solution de régénération LFP permet de réduire les coûts de traitement de 40 % grâce à un procédé physique à sec, d'atteindre un rendement de séparation pouvant aller jusqu'à 95 %, d'éliminer les rejets d'eaux usées et de réduire les émissions de carbone d'environ 60 %.

Au-delà du développement technologique, Jereh étend son empreinte mondiale de recyclage de batteries grâce à des partenariats localisés en Corée du Sud, en Australie, en Hongrie et aux États-Unis. Après la validation réussie de la version 1.0 à Zhengzhou, l'équipement 2.0 à Guangzhou et Chongqing devrait entrer en service dans les semaines à venir, et un déploiement à l'international est prévu. Récemment, Jereh a également signé un accord avec Witthal Gulf en vue de développer conjointement un projet phare de recyclage de batteries au lithium à Abu Dhabi. Ce projet marque une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par Jereh pour soutenir le développement d'infrastructures durables de recyclage des batteries à l'échelle mondiale.

Jereh contribue également à l'élaboration de normes de recyclage des batteries et de cadres de sécurité, favorisant ainsi la mise en place d'un écosystème de recyclage plus abouti et plus transparent. Pour Jereh, l'objectif est clair : transformer les batteries usagées en ressources précieuses et contribuer à boucler la boucle tout au long de la chaîne de valeur mondiale des batteries.

SOURCE Jereh Group

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