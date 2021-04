Transformation numérique - Apport de plus de 18 M$ à l'Association québécoise des technologies pour soutenir les PME québécoises

L'Association québécoise des technologies, en collaboration avec l'École des entrepreneurs du Québec, offrira des services spécialisés par l'entremise du programme Virage numérique bleu.

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent ensemble plus de 18 millions de dollars à l'Association québécoise des technologies (AQT) et à son partenaire, l'École des entrepreneurs du Québec (EEQ), afin de soutenir la mise en œuvre du virage numérique des détaillants, dont le coût total est de plus de 22 millions de dollars.

Ce projet vise à stimuler la transformation numérique d'environ 5 000 entreprises actives dans le secteur du commerce de détail et possédant moins de 100 employés. L'AQT et l'EEQ offriront aux entreprises ciblées, dans toutes les régions du Québec, un accompagnement personnalisé et structuré afin de les amener à saisir les occasions d'affaires liées au commerce électronique.

Les gouvernements du Canada et du Québec attribuent ainsi chacun une contribution financière non remboursable de 9 007 929 $ à l'AQT. L'aide financière du gouvernement fédéral provient du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), tandis que celle du gouvernement du Québec est accordée dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Je suis très fière d'annoncer, en compagnie de mon homologue québécois, M. Pierre Fitzgibbon, un financement de 9 millions de dollars à l'AQT et l'EEQ. Ils font avancer l'innovation au Québec, et c'est en grande partie par les technologies et la numérisation que passera la relance économique de notre pays. Nous sommes conscients des difficultés qu'ont vécues nos entreprises pendant la pandémie, et notre gouvernement sera toujours là pour appuyer et aider à faire avancer l'industrie canadienne et québécoise, tout en soutenant la création et la rétention de bons emplois, particulièrement en ces temps plus difficiles. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, cette aide va accélérer le passage de nos commerçants locaux à une économie numérique pour leur permettre de concurrencer les grandes chaînes en ligne. Le virage numérique des détaillants qui seront soutenus par l'AQT fait partie des initiatives qui permettront d'accélérer la transition du secteur québécois du commerce de détail vers la nouvelle économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

L'AQT est un réseau d'affaires destiné aux entreprises technologiques. Elle procure aux entrepreneurs un environnement stimulant et de classe mondiale, propice à la croissance de leur entreprise et de l'industrie des technologies.

Dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, le gouvernement du Québec investira 130 millions de dollars d'ici le 31 mars 2022 afin d'appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

De ce montant, une enveloppe de plus de 50 millions de dollars servira à soutenir une première sélection de projets, lesquels permettront de sensibiliser plus de 43 000 entreprises à l'importance d'effectuer une transition numérique et d'accompagner 8 000 d'entre elles dans leurs démarches.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly .

. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation, de DEC, s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Par l'entremise du CERI, DEC aide les entreprises québécoises à faire passer leurs opérations à un environnement numérique afin qu'elles soient plus compétitives et à développer de nouveaux marchés. De plus, des entreprises et organismes ont bénéficié d'aide technique afin d'adapter leurs opérations à la crise sanitaire grâce au Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), programme administré par DEC au Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, visitez le site www.dec-ced.gc.ca.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

DEC sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5650; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Tél. : 514 283-7443, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca