Transformation des services préhospitaliers d'urgence - Le ministre Christian Dubé annonce ses intentions de moderniser les services lors du premier Sommet des soins préhospitaliers

QUÉBEC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'issue du premier Sommet des soins préhospitaliers, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, s'est dit fort satisfait des échanges qui s'y sont déroulés et a profité de l'occasion pour présenter ses intentions de transformer ces services pour les années à venir.

Cette première édition de l'événement vise à réfléchir sur la démarche à entreprendre afin de transformer efficacement les services préhospitaliers d'urgence (SPU), au bénéfice de l'ensemble de la population québécoise. Cet événement réunissait, en mode virtuel, de nombreux acteurs du milieu, notamment des citoyens, des premiers répondants, des membres de corps policiers et des services incendie, des répartiteurs médicaux d'urgence, des techniciens ambulanciers paramédics de soins primaires et de soins avancés, des médecins, des membres du réseau de la santé et des services sociaux, des entreprises ambulancières et des partenaires ministériels.

Parmi les messages abordés par le ministre à la fin de l'événement, mentionnons la nécessité d'un changement de culture et d'une transformation afin de faire de l'accessibilité une priorité. Ce changement de culture passe par la participation du citoyen. La formation et la participation de tous les citoyens du Québec pour répondre à une situation d'urgence permettront de sauver de nombreuses vies. De plus, l'accompagnement des usagers par les différents intervenants du préhospitalier permettrait d'orienter les usagers vers des soins encore mieux adaptés à leurs besoins, en contribuant par le fait même à désengorger les urgences.

Le ministre a également rappelé sa volonté de reconnaître le travail et l'expertise des techniciens ambulanciers paramédics. D'ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, mandatera l'Office des professions pour regarder la possibilité de créer pour eux un ordre professionnel.

Citation :

« La tenue de ce sommet est une première étape et le point de départ d'une ère nouvelle pour notre système préhospitalier d'urgence. Cette initiative porteuse, qui réunit plusieurs acteurs clés de ce milieu, pave la voie à de nouvelles approches centrées sur les citoyens, qui visent à optimiser les services en répondant encore mieux aux besoins concrets de chaque usager, en temps opportun. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Finalement, monsieur Dubé a parlé d'un virage majeur à amorcer en soins préhospitaliers, qui mobilisera les Québécois vers un objectif commun de réforme de ces services. Une politique nationale sera proposée, à la suite de consultations citoyennes qui s'amorceront au cours des prochaines semaines.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, Cell. : 418 456-2756