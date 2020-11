Transformation de l'aluminium - Ottawa et Québec appuient le démarrage de l'usine de contenants alimentaires de Stobia

SAGUENAY, QC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent un appui financier totalisant 632 795 $ à l'entreprise Stobia pour soutenir le démarrage d'une usine de contenants alimentaires en aluminium dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay. Le projet, d'une valeur de plus de 1,6 million de dollars, permettra de créer une douzaine d'emplois au cours des deux prochaines années.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide fédérale se compose d'une contribution financière remboursable de 268 795 $ accordée par Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). La contribution portera sur l'acquisition d'équipements de production numérique de pointe et la réalisation de travaux d'amélioration locative. Le gouvernement du Québec accorde, pour sa part, deux prêts d'un montant total de 364 000 $ par l'entremise d'Investissement Québec et du programme ESSOR. Cette aide vise également à financer l'achat d'équipements ainsi qu'une partie du fonds de roulement.

Citations :

« Aider les entreprises à démarrer, à croître et à innover afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous sommes fiers de soutenir l'entreprise Stobia du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le gouvernement du Canada est là pour appuyer les PME et les travailleurs québécois et canadiens en ces temps difficiles; nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous puissions rebâtir une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le secteur de l'aluminium est une priorité de notre plan de relance pour l'économie du Québec. L'appui que nous annonçons aujourd'hui est stratégique pour la croissance de l'entreprise Stobia tout comme pour celle de la région. La transformation de l'aluminium fait partie des créneaux d'excellence du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'il faut continuer à développer. Cette nouvelle usine viendra enrichir l'expertise régionale en créant de la valeur ajoutée à notre aluminium. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

L'usine de Stobia sera dotée d'une capacité de fabrication de plus de 100 millions de contenants par an, un nombre qui devrait doubler dès la deuxième année de production.

L'entreprise vise les marchés de la transformation alimentaire, de la restauration, des épiceries et du commerce de détail au Québec et dans le reste du Canada .

. Les fonds du fédéral ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans l'ensemble des régions du Québec. La société offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

