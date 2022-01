Transfert des ainés dans les CHSLD - Les erreurs de la première vague ne doivent pas être répétées

QUÉBEC, le 9 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Duplessis et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés, Lorraine Richard, s'indigne que les leçons de la première vague n'aient pas été retenues, et que l'on s'apprête encore à répéter les mêmes erreurs en surchargeant les CHSLD en y transférant des usagers provenant des hôpitaux.

EN BREF

Le Parti Québécois réclame que l'on protège tous les ainés qui sont hospitalisés.

Le Parti Québécois demande des explications au gouvernement pour la directive du CISSS des Laurentides d'accélérer le transfert des aînés des hôpitaux vers des chambres doubles de CHSLD, ce qui met à risque les ainés qui y résident.

« Il semble que le gouvernement n'a pas du tout tiré de leçon de la première vague. On fait les mêmes erreurs encore en surchargeant les CHSLD, comme si on n'avait pas vu les conséquences d'une telle décision! Est-ce que les CHSLD sont en mesure d'offrir le niveau de soin que ces ainées nécessitent? On risque de surcharger les ressources et de mettre à risque la qualité des soins pour les autres ainés dans le même établissement », s'exclame la députée.

« Toute la lumière doit être faite sur ce qui a mené à cette décision, car il serait grandement étonnant que le CISSS n'ait pas obtenu un aval du ministère » poursuit Lorraine Richard. « Il faut impérativement que le gouvernement s'explique sur cette directive. Les ainés ne doivent pas, encore une fois, faire les frais de la mauvaise gestion de la pandémie par le gouvernement. On se doit de leur donner les soins hospitaliers dont ils ont besoin aussi longtemps que nécessaire et de les protéger dans leurs milieux de vie », a conclu la députée de Duplessis.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: Laura Chouinard-Thuly, Attachée de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 514 880-9594, [email protected]