Transfert des activités chirurgicales - Ouverture du bloc opératoire externe de l'Hôpital de Jonquière

JONQUIÈRE, QC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habituation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a souligné aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le début des activités au bloc opératoire externe de l'Hôpital de Jonquière.

À la suite de l'ouverture du bloc externe, l'ensemble des activités chirurgicales sous anesthésie locale qui étaient effectuées au bloc externe de l'Hôpital de Chicoutimi y seront maintenant réalisées. Ce transfert des activités chirurgicales du côté de Jonquière améliorera la performance et l'utilisation des ressources des blocs opératoires dans le secteur de Saguenay, tout en assurant un volume d'activités optimal qui pourra s'élever entre 7 000 et 9 000 interventions par année, dont 3000 en ophtalmologie.

« Nous avons le souci de faire des choix judicieux en matière d'infrastructure pour les années à venir, afin de mieux répondre aux besoins en constante évolution, et ce, partout au Québec. Nous travaillons activement afin de rendre notre réseau de la santé plus humain et plus performant. Le projet de relocalisation des activités du bloc externe est un bel exemple d'initiative qui permettra notamment une meilleure utilisation des ressources et des espaces physiques, tout en assurant le maintien d'un volume d'activités performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fière de souligner ce projet important. L'ouverture du nouveau bloc externe est une excellente nouvelle, alors que ce seront sont environ 9 000 chirurgies externes qui seront transférées du bloc de Chicoutimi vers celui de Jonquière. Les bénéfices de ce transfert sont nombreux, et je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont participé à sa réalisation de ce projet positif et porteur, tant pour nos citoyens que pour le personnel. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le coût total du projet est de 2,1 millions $. Le gouvernement du Québec a offert un financement de 420 000 $, et le solde a été assumé par le gouvernement fédéral.

Une partie des investissements provient des sommes annoncées par les gouvernements du Canada et du Québec pour le financement de 20 projets d'infrastructure visant à maintenir en bon état, à mettre à niveau ou à moderniser de nombreux établissements de santé, de services sociaux et d'enseignement postsecondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

et du Québec pour le financement de 20 projets d'infrastructure visant à maintenir en bon état, à mettre à niveau ou à moderniser de nombreux établissements de santé, de services sociaux et d'enseignement postsecondaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet est complémentaire au projet de reconstruction du bloc opératoire et de l'unité de retraitement de dispositifs médicaux de l'Hôpital de Chicoutimi .

