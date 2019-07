Transfert de deux écoles à la CSPÎ : Une décision difficile prise au bénéfice des élèves

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, Monsieur Miville Boudreault, salue la décision du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, M. Jean-François Roberge, et du gouvernement, d'ordonner le transfert de deux écoles du réseau anglophone vers la CSPÎ. « Nous reconnaissons qu'il s'agissait d'une décision très difficile à prendre pour le ministre. Cependant, elle constituait la seule option valable pour l'arrondissement de Saint-Léonard, et ce, à court, moyen et long terme », précise Monsieur Boudreault.

Les agrandissements n'étaient en effet pas possibles dans cet arrondissement puisque toutes les écoles ont déjà été agrandies, dont certaines à plus d'une reprise; de plus, aucun terrain n'y était rapidement disponible pour construire une nouvelle école. « Nous allons maintenant travailler afin que ces locaux soient mis à profit pour la rentrée scolaire 2019-2020 dans l'objectif d'offrir des conditions favorisant la réussite de nos élèves et des conditions de travail adéquates pour notre personnel. »

Par contre, en ce qui a trait à Montréal-Nord, la décision d'exclure le transfert d'une école primaire, malgré l'intention exprimée préalablement, est une déception pour la CSPÎ. « Nos besoins en locaux, même s'ils sont de nature différente à Montréal-Nord, demeurent réels. Pour la prochaine rentrée, nous continuerons à travailler à différents scénarios pour répondre aux besoins des élèves et du personnel des écoles de Montréal-Nord », ajoute M. Boudreault.

Ce dernier précise également qu'historiquement, les relations entre la Commission scolaire English-Montréal et la CSPÎ ont toujours été bonnes, et il souhaite qu'elles continuent à l'être. Il réitère l'ouverture de la CSPÎ à trouver des solutions gagnantes-gagnantes, et convenues d'un commun accord, pour répondre aux enjeux propres à chacune des deux commissions scolaires.

« Je tiens à dire que le transfert d'écoles ne répond que partiellement à nos besoins. Le déploiement de notre plan d'action dans le but de trouver des solutions permanentes à nos besoins en locaux se poursuivra au cours des prochaines années. D'ailleurs, la confirmation la semaine dernière de l'acceptation de plusieurs projets d'agrandissement et de construction d'écoles, autant primaires que secondaires, va nous permettre de mettre en place les conditions nécessaires pour soutenir la réussite de l'ensemble des élèves de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île », indique Monsieur Boudreault.

Depuis la rentrée 2018-2019, la CSPÎ offre ses services éducatifs à plus de 45 000 élèves. Elle compte 41 écoles primaires, sept écoles secondaires, une école de semestrialisation au secondaire, six écoles spécialisées (de niveaux primaire ou secondaire), neuf centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle et un centre de services aux entreprises. Elle regroupe plus de 7 782 employés et dispose d'un budget de 390 millions $. La CSPÎ couvre une superficie de 93 kilomètres carrés, englobant les territoires de la ville de Montréal-Est et de quatre arrondissements montréalais, soit Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Anjou et Montréal-Nord.

