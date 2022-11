Deuxième contrat d'envergure attribué à l'expert mondial du transport en commun dans la région du Grand Toronto, après la ligne de train léger Hurontario

TORONTO, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Transdev Canada, en tant que membre du consortium Connect 6ix, a été sélectionné par Infrastructure Ontario (IO) et Metrolinx pour exploiter et entretenir la nouvelle Ligne Ontario, une voie de transport en commun rapide autonome, pour une durée de 30 ans. La Ligne Ontario sera une ligne de métro autonome d'une longueur de 15,6 kilomètres qui reliera le Centre des sciences de l'Ontario à Exhibition/Place de l'Ontario. Dans l'immédiat, Transdev jouera un rôle consultatif clé pendant les phases de conception et de construction du projet afin de s'assurer que les exigences en matière d'exploitation et d'entretien sont prises en compte et satisfaites.

TRANSDEV CANADA REMPORTE LE CONTRAT D'EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DE LA NOUVELLE LIGNE ONTARIO (Groupe CNW/Transdev)

Il s'agit du deuxième projet d'envergure attribué à Transdev dans la région du Grand Toronto, le premier étant la Ligne Hurontario, un système de train léger à 19 arrêts qui s'étend du nord au sud et qui longe la rue Hurontario, de Port Credit, à Mississauga, au Brampton Gateway Terminal.

Comme la Ligne Hurontario, ce contrat est exécuté selon un modèle de partenariats public-privé. Le consortium assume donc en grande partie le risque financier du projet. Ce modèle lui offre cependant une certitude quant aux coûts et à l'échéancier, des gains d'efficacité en matière de conception et de construction ainsi que des possibilités d'innovation.

« Transdev connaît très bien les partenariats public-privé pour la construction de transports en commun en raison de la portée mondiale de ses activités », déclare Arthur Nicolet, PDG de Transdev Canada. « Cette approche implique l'opérateur dès les premières étapes du processus de conception et assure la durabilité du système à long terme. Nous avons un vif intérêt à ce que le produit final réponde à toutes les attentes des usagers puisque nous sommes responsables de l'exploitation de la ligne pour les 30 prochaines années. »

Transdev dessert le marché canadien depuis 50 ans et poursuit son expansion en Ontario, au Québec et dans l'Ouest canadien. La société opère actuellement dans plus de 100 municipalités canadiennes, exploitant 2 000 véhicules et employant 2 500 personnes (incluant les services de transport urbain, adapté, scolaire et médical). Sa flotte d'autobus scolaires a été parmi les premières en Amérique du Nord à compter des véhicules électriques pour un opérateur privé. Transdev s'est également associé à la Ville de Montréal pour explorer l'utilisation de navettes autonomes en milieu urbain en 2019.

À l'échelle mondiale, Transdev exploite 24 projets de train léger dans 10 pays et gère 16 modes de transport en commun différents, comme le bus, le car, les ferries ou encore les trains longue distance. Les leçons tirées de la réussite de ces projets de transport multimodal à l'international contribueront à guider l'approche de Transdev en ce qui concerne la Ligne Ontario à Toronto.

Pour plus d'informations et des nouvelles de Transdev Canada sur l'avancement de la Ligne Ontario, visitez www.transdev.ca

À propos de Transdev :

En tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev - Intégrateur de mobilités - donne la liberté de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, fiables et innovantes au service du bien commun. Nous sommes fiers de permettre 11 millions de voyages de passagers en moyenne chaque jour grâce à des services de transport efficaces, faciles à utiliser et respectueux de l'environnement qui relient les personnes et les communautés. En 2021, avec près de 82 000 employés dans 18 pays, le Groupe a généré un chiffre d'affaires total de 7 milliards d'euros. En 2022, présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte 2 500 employés opérant dans les secteurs du transport en commun, du transport adapté, du transport des étudiants et du transport médical. Transdev est également l'opérateur du futur train léger Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx.

Renseignements: Contact Presse : Simon Falardeau, [email protected] , Cellulaire +1 (514) 755-5831 www.transdev.ca