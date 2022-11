Transat Québec-St-Malo 2024 : Une équipe québécoise 100% féminine s'attaque à la traversée de l'Atlantique

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Voile internationale Québec s'associe aux organisateurs de la Coupe Femina, Formation Nautique Québec, afin d'annoncer un équipage québécois 100% féminin au départ de la Transat Québec-St-Malo en 2024 dans la Classe 40.

C'est dans la nouvelle catégorie « Femina Challenge » de la Coupe Femina, réservée aux coureuses les plus expérimentées, que seront sélectionnées les participantes qui formeront l'équipage pour la traversée vers St-Malo.

« Il s'agit d'une opportunité unique, non seulement de faire la promotion de la voile au Québec, mais de soutenir activement un équipage 100% féminin. À mon souvenir, ça ne s'est pas vu depuis 1984 » affirme Richard Samson, directeur général de la Transat Québec-St-Malo en précisant qu'en 2024, les activités de la Coupe Femina feront partie intégrante des activités de la Transat Québec Saint-Malo.

Michelle Cantin, PDG de Formation Nautique Québec et organisateur de la Coupe Femina ajoute que la voile est un sport majoritairement masculin au Québec et qu'il faut des initiatives fortes afin de donner l'espace nécessaire au développement du leadership et d'empowerment des femmes dans ce sport en offrant des opportunités comme celle-ci.

Depuis 2014, la Coupe Femina rassemble annuellement à Lévis sur le fleuve Saint-Laurent des centaines de navigatrices. L'objectif est de démocratiser et faire la promotion de la voile au féminin en propulsant le leadership et les valeurs positives qui l'entourent. L'édition 2022 a réuni 175 femmes sur 35 voiliers.

« Cette année on pousse l'audace plus loin avec la préparation d'un équipage féminin pour la Transat Québec-Saint-Malo 2024. Nous puiserons dans le bassin toujours grandissant de femmes qui veulent régater et qui s'inscriront au Femina Challenge de la Coupe Femina 2023. Nous attendons la fin de la Route du Rhum pour nous mettre activement à la recherche d'un bateau pour réaliser ce projet » ajoute Mme Cantin

À propos de la Transat Québec-St-Malo

Organisée par Voile internationale Québec, la Transat Québec-St-Malo (TQSM) est la plus ancienne course hauturière d'ouest en est, sans escale et en équipage qui a lieu tous les quatre ans depuis 1984 sur le fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Lévis.

À propos de Formation Nautique Québec

Établie depuis 2004, Formation Nautique Québec (FNQ) est l'une des plus importantes écoles de voile au Canada offrant plusieurs formations, certifications, de même qu'un environnement favorable à la pratique sécuritaire de la voile. Homologuée par Voile Québec, Voile Canada et International Yacht Training, elle est le maître d'œuvre de la Coupe Femina depuis sa création en 2014.

