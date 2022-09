Groupe Hewitt investit dans le développement novateur de Propulsa Innovations!

SAGUENAY, QC, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les associés de Propulsa Innovations annoncent aujourd'hui avoir conclu une entente d'envergure avec le Groupe Hewitt et deux autres partenaires financiers pour une participation active dans l'actionnariat de l'entreprise afin d'en accélérer sa croissance.

Le système Epura est offert en différentes versions (Groupe CNW/Propulsa Innovations)

Un partenariat, idéal et aligné pour tous les participants, s'est développé à la suite d'une rencontre initiale tenue en octobre dernier. Selon Jean-Benoît Dumais, président de Propulsa, cette rencontre restera marquée dans l'histoire de l'entreprise : « Cette rencontre, bien que très impressionnante, était informelle, amicale et sans aucune attente. Au départ, l'objectif était de nous aider à planifier la croissance. De fil en aiguille, nous nous sommes rendu compte que nous avions vraiment des valeurs semblables et qu'un partenariat serait idéal pour notre croissance internationale. »

Le Groupe Hewitt inc. est né à la suite de la vente de Hewitt Équipement Limitée à la fin 2017. Ayant exploité un important concessionnaire Caterpillar pendant plus de 60 ans, le Groupe Hewitt détient une grande expertise des services et des équipements industriels. David Hewitt, président du Groupe Hewitt, est très fier d'investir dans une jeune entreprise industrielle : « Nous avons créé le Groupe Hewitt avec l'objectif de demeurer un investisseur et bâtisseur actif dans l'économie de l'Est canadien avec une approche à long terme et en travaillant en collaboration avec les équipes de gestion. Les valeurs, le dynamisme de l'équipe et le fort potentiel de l'innovation derrière la technologie brevetée EPURA font de Propulsa Innovations un partenaire idéal pour le Groupe Hewitt. »

En plus du Groupe Hewitt, l'équipe de Propulsa peut compter sur deux investisseurs supplémentaires ayant une grande expertise opérationnelle.

À propos de Propulsa Innovation

Fondée à Saguenay, Québec, en 2016, Propulsa Innovations Inc. a développé un système de filtration autonettoyant unique et breveté dans plus de 32 pays. La technologie EPURA permet d'éliminer le remplacement des filtres tout en dépassant les performances des systèmes de filtration d'origine dans des environnements très poussiéreux. Ce système novateur peut s'installer sur les cabines d'opération, sur l'entrée d'air des moteurs diesel ou sur d'autres systèmes de filtration industrielle. En plus de diminuer drastiquement le nombre de filtres à changer, la technologie EPURA abaisse la consommation de carburant. Cela permet donc de réduire les émanations de matières polluantes dans l'atmosphère.

À propos du Groupe Hewitt

Le Groupe Hewitt inc. a été établi à la fin 2017, à la suite de la vente de Hewitt Équipement Limitée, l'entreprise de la famille Hewitt depuis 1952. Avec l'objectif de continuer l'héritage de la famille, Jim Hewitt et son fils David ont décidé d'établir un groupe d'investissements directs, soit « Private Equity », pour demeurer un investisseur et bâtisseur actif dans l'économie de l'Est canadien.

Le Groupe Hewitt offre une approche à long terme, avec des antécédents établis en fusions et acquisitions. Son expérience de longue date lui montre qu'il est essentiel de se concentrer sur le développement des employés, la collaboration, l'innovation continue, le réinvestissement et la performance.

SOURCE Propulsa Innovations

Renseignements: Pour plus d'informations : Pierre-Luc Gagnon, Coordonnateur aux ventes, Propulsa Innovations, [email protected], Tél. : 581 221-3980; Kim Anderson, Vice-présidente, Communications, Groupe Hewitt, [email protected], Tél. : 514 357-8413