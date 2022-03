Une centaine de nouveaux employés se joint à l'équipe MACH. Tweet this

MACH accueille également 800 nouveaux locataires qui bénéficieront d'une plateforme d'affaires à la fois multidisciplinaire, d'une grande expertise et très performante. Cette plateforme permet à MACH d'atteindre les plus hautes normes en matière de gestion responsable et service à la clientèle. « Nos locataires, du travailleur autonome à la multinationale, sont notre priorité et nous sommes pressés de faire découvrir l'ensemble des services MACH à nos nouveaux occupants. » conclut Vincent Chiara.

En plus de conserver ces actifs au sein d'intérêts québécois, MACH réaffirme par cette transaction, sa confiance envers le marché des tours de bureaux et mise sur les centres commerciaux régionaux, en qui l'entreprise continue de voir beaucoup de potentiel. Rappelons que cette transaction est la plus importante du groupe depuis sa fondation en 2000.

À propos de MACH (www.groupemach.com)

Avec un portefeuille de plus de 230 immeubles représentant 40 millions de pieds carrés, Groupe MACH est l'un des plus importants propriétaires et promoteurs immobiliers privés du Canada. MACH développe actuellement plus de 15 millions de pieds carrés de projets dont certains, tels que le Quartier des lumières, sont d'envergure internationale. Depuis sa fondation, en 2000, MACH investit de façon permanente dans les communautés et intègre le logement social et des principes de gestion responsable et durable dans tous ses projets. Son approche intégrée qui comprend le développement immobilier, la gestion, les services immobiliers et la construction.

Le parc immobilier MACH comprend, entre autres, certains immeubles phares de Montréal dont l'Édifice Sun Life, Le 1000 De La Gauchetière, la tour CIBC, la Place Victoria, et de nombreuses propriétés à Québec et en Ontario. Ces dernières années, MACH a obtenu de nombreuses récompenses, nationales et internationales, pour son innovation en matière de développement durable et de design, et de qualité de construction.

SOURCE Groupe Mach Inc.

Renseignements: MACH, Daniel Durand, Vice-président, marketing et communications, [email protected], 514 688-9879