MONTRÉAL, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Mach Inc. (MACH) est fier d'annoncer la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 42 propriétés faisant partie du portefeuille du Fonds de placement immobilier Cominar (TSX: CUF.UN). Ces propriétés représentent près de 9 millions de pieds carrés de bureaux et d'espaces commerciaux, et sont principalement réparties à Montréal, Québec et Ottawa. Cette transaction est la plus importante à ce jour pour le groupe.

« Nous pouvons être fiers de maintenir ce portefeuille dans des intérêts québécois. Notre vision de détention à long terme de nos actifs permettra de renforcir les opportunités de croissance et de développement de ces propriétés tout en étant au bénéfice des locataires, des employés et des collaborateurs, » mentionne fièrement Vincent Chiara, président et fondateur MACH.

En vertu d'accords signés impliquant plusieurs parties, dont le consortium Canderel, MACH deviendra le seul propriétaire et gestionnaire des immeubles visés. « Avec cette transaction, nous réaffirmons notre confiance envers le marché des tours à bureaux dans les grands centres comme Montréal, Québec et Ottawa. De plus, nous continuons de miser sur les centres commerciaux régionaux, car ils représentent des actifs dont nous continuons de voir beaucoup de potentiel », mentionne Vincent Chiara.

MACH doit rencontrer les employés visés par la transaction et analyser les effectifs qui seront embauchés par l'entreprise. MACH entend prioriser les employés de Cominar pour renforcir son équipe. « Au cours des prochaines semaines, nous travaillerons en collaboration avec les gens chez Cominar pour faciliter l'intégration des propriétés ainsi que des employés. Notre objectif est d'assurer la meilleure transition possible tant pour les locataires des immeubles que pour les employés qui seront embauchés par MACH, » mentionne Vincent Chiara.

La transaction devrait être conclue au premier trimestre de 2022, sous réserve de l'obtention des approbations des porteurs de parts de Cominar et de la Cour Supérieure du Québec, des approbations règlementaires requises et des conditions de clôture habituelles.

À propos de MACH (www.groupemach.com)

Avec un portefeuille de plus de 170 immeubles représentant près de 30 millions de pieds carrés, Groupe MACH est l'un des plus importants propriétaires et promoteurs immobiliers privés du Canada. MACH développe actuellement plus de 15 millions de pieds carrés de projets dont certains, tels que le Quartier des lumières, sont d'envergure internationale. Depuis sa fondation, en 2000, MACH investit de façon permanente dans les communautés et intègre le logement social et des principes de gestion responsable et durable dans tous ses projets. Son approche intégrée qui comprend le développement immobilier, la gestion, les services immobiliers et la construction.

Le parc immobilier MACH comprend, entre autres, certains immeubles phares de Montréal dont l'Édifice Sun Life, Le 1000 De La Gauchetière, la tour CIBC, la Place Victoria, la Maison de Radio-Canada, et de nombreuses propriétés à Québec et dans la région de Toronto. Ces dernières années, MACH a obtenu de nombreuses récompenses, nationales et internationales, pour son innovation en matière de développement durable et de design, et de qualité de construction.

SOURCE Groupe Mach Inc.

Renseignements: MACH : Daniel Durand, Directeur principal, marketing et communications, [email protected], 514 688-9879

Liens connexes

https://www.groupemach.com/