Transaction concernant les activités de yogourt d'Agropur

SAINT-HUBERT, QC, le 17 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Agropur coopérative annonce aujourd'hui avoir conclu une entente avec Lactalis Canada inc. pour la vente de ses activités de yogourt. Cette annonce concerne les usines d'Agropur situées à Granby (Québec) et à Delta (Colombie-Britannique), les activités au Centre de distribution de Longueuil, ainsi que les marques iÖGO et Olympic.

« Les conditions de marché actuelles, une concurrence toujours plus forte et notre objectif de simplifier notre modèle d'affaires nous poussent à miser sur nos activités les plus stratégiques. C'est pourquoi nous avons décidé de nous départir de nos activités de yogourt pour poursuivre notre stratégie de croissance et concentrer nos investissements », a expliqué le président d'Agropur, M. Roger Massicotte.

« Nous sommes très fiers de tout ce qui a été accompli avec iÖGO et Olympic, deux marques qui ont fortement contribué à la croissance de la catégorie du yogourt au Canada. Cependant, la décision d'Agropur de concentrer ses efforts sur ses activités stratégiques implique de simplifier ses opérations. Nous tenons à remercier les employés qui, par leur dévouement et leurs efforts de tous les instants, ont fait d'iÖGO et d'Olympic des marques très appréciées des consommateurs », a poursuivi M. Émile Cordeau, chef de la direction d'Agropur.

Les activités de yogourt représentent 2 % des volumes de lait transformés par Agropur ou 3 % de son chiffre d'affaires. Cette transaction entraîne le transfert de quelque 450 employés vers le nouvel acquéreur. Elle est sujette aux conditions usuelles, dont l'approbation du Bureau de la concurrence.

