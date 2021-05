MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'Alternative Capital Group Inc. (ACG) est heureuse d'annoncer la conclusion d'une transaction dans laquelle elle devient l'actionnaire majoritaire de la société KaloomTM Inc, une entreprise québécoise qui a développé des solutions innovatrices en Edge Computing.

« ACG est très fière de son entrée dans le capital de KaloomTM et entend soutenir la société dans ses besoins financiers actuels et futurs. Nous avons été impressionnés par la vision du fondateur et des membres de sa direction. L'équipe de KaloomTM a une connaissance fine des enjeux des grands acteurs en télécom et en traitement de données, ce qui lui a permis de développer des solutions innovatrices répondant précisément à ces enjeux. Sa proposition de valeur dans cette industrie qui vit un développement fulgurant est reconnue à travers le monde. Le plan de match pour la poursuite de sa croissance est clair, » a déclaré Claude Delage, président d'ACG.

Le fondateur de la Société, Laurent Marchand, conserve son rôle de chef de la direction alors que Stéphane Boisvert se joint à l'entreprise, à titre de président, avec la responsabilité de déployer un écosystème mondial de partenaires revendeurs des technologies de KaloomTM.

« Nous avons grandement apprécié l'expertise d'ACG qui a très bien saisi le contexte propre à notre entreprise et a élaboré les solutions appropriées dans les circonstances pour assurer sa croissance mondiale. La vision stratégique d'ACG et son expérience dans les marchés des capitaux procureront à KaloomTM ce qui lui manquait pour rapidement devenir un leader mondial et la référence dans l'industrie, » a déclaré Laurent Marchand, chef de la direction de KaloomTM.

« Les solutions de Kaloom™ suscitent déjà un intérêt soutenu de la part des acteurs majeurs en télécom et en traitement de données. Nous allons déployer un réseau de partenaires à travers le monde et ACG nous fournira le soutien et les ressources requises pour y arriver rapidement » a déclaré le nouveau président, Stéphane Boisvert.

La révolution du Edge Computing

L'Edge Computing est une technologie qui rapproche le calcul et le stockage des données du lieu où les données sont requises, ce qui améliore les temps de réponse, tout en réduisant la bande passante nécessaire pour les utilisateurs. Bien qu'il s'agisse d'un concept relativement nouveau, les experts du secteur prévoient qu'il dépassera l'infonuagique au cours du prochain siècle et que marché atteindra plus de 4 000 milliards de dollars américains d'ici 2030.

Les solutions de Kaloom™ en matière de Edge Computing révolutionnent la façon de rapprocher le traitement des données de ses utilisateurs. Ces solutions sont d'une grande pertinence parce qu'elles génèrent des gains sans précédent tant pour ce qui est de la vitesse de réponse exceptionnelle que pour des économies en bande passante, en coûts d'immobilisation et en frais d'opération liés à l'énergie. Ce sont des solutions stratégiques pour l'ensemble des grands acteurs en télécom et en traitement de données dans le monde entier.

À propos de Kaloom™

Kaloom™ propose des solutions logicielles de réseautage infonuagique native. Entièrement programmables et automatisées, les solutions de Kaloom™ transforment la façon dont les réseaux de périphérie infonuagique et de centre de données sont construits, gérés et exploités par les entreprises de télécommunication fixes et mobiles, les centres de données et les fournisseurs de services d'infonuagique. Ses solutions ont fait l'objet de preuves de concept par plusieurs grands utilisateurs dans le monde et ont été retenues par tous ces qui l'ont testée. Kaloom™ est situé dans le quartier de l'innovation à Montréal, au Québec et dans la Silicon Valley. Pour plus information, rendez-vous au www.kaloom.com.

À propos d'Alternative Capital Group Inc.

Alternative Capital Group est inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec à titre de courtier sur le marché dispensé. La firme investit directement dans les entreprises privées et elle s'acquitte par la suite de la conception et du déploiement de stratégies liées au marché des capitaux pour assurer leur pérennité et leur croissance. La firme offre ainsi à sa communauté privée d'investisseurs accrédités l'opportunité de participer à des placements privés ayant un fort potentiel de rendement. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.alternativecapitalgroup.ca

