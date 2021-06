Tramway de Québec - Le ministre des Transports appuie la décision de la ville de Québec

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, s'est dit en accord, vendredi, avec la décision de la Ville de Québec d'annuler l'appel de propositions en cours et de modifier le processus d'approvisionnement de son projet de tramway. Il a par ailleurs réitéré que le projet de tramway est une composante majeure de la vision gouvernementale du transport collectif pour la région métropolitaine de Québec, présentée par le premier ministre le 17 mai dernier.

CITATION

« J'appuie la décision de la Ville de Québec d'annuler l'appel de propositions en cours et de modifier le processus d'approvisionnement de son projet de tramway. Cette décision était nécessaire afin d'assurer une bonne gestion des fonds publics et de favoriser une saine concurrence. Le projet de la Ville de Québec est une composante majeure du Réseau express de la Capitale, qui a récemment été salué par de nombreux acteurs de la société civile et du monde des affaires à Québec et dans Chaudière-Appalaches. Le gouvernement du Québec va collaborer avec la Ville pour concrétiser sa vision des transports et en faire un succès au bénéfice des citoyens de toute la grande région de Québec »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports, et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980