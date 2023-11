Tramway de Québec - Le gouvernement du Québec et la Ville doivent continuer d'avancer avec responsabilité et confiance

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Alors que face à des circonstances exceptionnelles, la concrétisation du tramway de Québec semble devoir passer par une nouvelle approche innovante, Accès transports viables, Trajectoire Québec, Vivre en Ville, le Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale et Équiterre invitent urgemment le gouvernement et la Ville à continuer d'avancer avec responsabilité et confiance. Près d'un demi-milliard de dollars a déjà été investi pour compléter adéquatement les étapes préliminaires; le tramway est toujours aussi nécessaire; tous les efforts doivent être mis à mettre en place une voie de réalisation raisonnable sur le plan des coûts.

Pour éviter de gaspiller du temps, des ressources et l'expertise précise qui s'est développée au cours des dernières années, les pouvoirs publics doivent être à la hauteur des ambitions et se mettre immédiatement en mode solution. Ne pas aller de l'avant à cette étape-ci enverrait un signal désastreux quant à la capacité du Québec à mener de grands projets d'infrastructures publiques. Surtout, la première colonne vertébrale qu'est le tramway doit être réalisée rapidement pour permettre de planifier et mettre en œuvre les prochaines phases et desservir ensuite de prochains secteurs.

À de très nombreuses reprises, et encore récemment, les décideurs québécois ont affirmé leur appui au tramway. La voie proposée ce matin en conférence de presse par Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec, pour dépasser les contraintes des processus et permettre la réalisation du projet à moindre coût est innovante et responsable. L'appui du gouvernement à cette proposition raisonnable est essentiel pour en assurer la faisabilité.

Un projet toujours aussi nécessaire

« Pour les usagères et usagers qui s'entassent dans les métrobus bondés, non seulement le tramway demeure toujours aussi nécessaire, mais surtout il est urgent de rattraper notre retard en transport en commun! Déjà plus de 500 M$ ont été investis pour la réalisation du projet, les travaux sont commencés, les rues sont ouvertes. La Ville et le gouvernement doivent collaborer pour livrer cette option de transport à la fois efficace et durable pour la Capitale-Nationale. L'option la plus coûteuse, ce serait de repousser le projet! » rappelle Angèle Pineau-Lemieux, porte-parole d'Accès transports viables.

« La capitale nationale du Québec demeure la seule grande ville canadienne sans réseau de transport en commun structurant. Tout le travail de planification est fait pour corriger cette anomalie, c'est le temps de passer en mode réalisation. En continuant d'avancer avec responsabilité et confiance, le gouvernement et la Ville de Québec ont le pouvoir d'offrir une meilleure mobilité aux citoyens de la ville de Québec » déclare Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales d'Équiterre.

« Le tramway de Québec demeure le projet structurant de transport en commun le plus avancé à ce jour, une pièce maîtresse de la politique environnementale du gouvernement. Réaliser ce projet permettra aussi de consolider une expertise précieuse pour les prochains projets de transport en commun qui viendront au Québec » affirme Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.

« Alors que les transports routiers demeurent la principale source d'émission de GES au Québec, le tramway est véritablement le nerf de la guerre pour réduire l'empreinte carbone de nos déplacements à Québec. Ce n'est pas une dépense superflue : c'est un investissement essentiel pour la transition, au même titre que tous les grands projets de transport en commun dans le monde. La proposition de la Ville de Québec de reprendre la gestion du projet et d'établir des partenariats par lot avec le secteur privé correspond à la façon de réaliser le projet ailleurs dans le monde, à commencer par nos voisins de l'Ontario. Il est temps de se mettre en mouvement et de développer notre capacité de bâtir la mobilité durable de demain » soulève Alexandre Turgeon, directeur général du CRE Capitale-Nationale.

Pour une réalisation efficace

Rappelons que le décalage entre les projections budgétaires initiales du projet et la nouvelle estimation est principalement dû - outre une augmentation normale observée dans tous les projets de transport - à divers facteurs qui ne remettent aucunement en cause la pertinence du projet, notamment la forte inflation observée dans tous les projets d'infrastructures causée par des dynamiques internationales. La capacité à s'adapter à des conditions de réalisation imprévues, en misant sur l'agilité et la collaboration entre acteurs, est la marque d'un État responsable, moderne et visionnaire, et c'est ce qui est attendu dans le dossier du tramway.

