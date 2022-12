LAVAL, QC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la mise en place de sa Trame verte et bleue, la Ville de Laval a investi près de 850 000 $ afin d'acquérir plus de 25 hectares (ha) de milieux naturels dans le bois Saint-François à des fins de protection et de conservation. Situé au cœur de la zone agricole permanente et du quartier portant le même nom, le bois Saint-François est reconnu comme l'un des bois d'intérêt métropolitains les plus vastes de Laval. Une partie des lots a été acquise grâce à une aide financière de 453 206 $ provenant, à parts égales, du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Trame verte et bleue lavalloise -& Protection des milieux naturels& : Laval acquiert& 25& ha dans le bois Saint-François (crédit photo : Jonathan Gaudreau) (Groupe CNW/Ville de Laval)

« Le bois Saint-François est un joyau naturel pour la région lavalloise et cette acquisition constitue un geste fort pour la protection du territoire. Nous sommes très fiers d'aider la Ville de Laval à conserver la biodiversité de ce vaste et riche espace vert. »

-- Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Alors que le Grand Montréal accueille la COP15, l'acquisition de ces lots du bois Saint-François est une excellente nouvelle, qui témoigne encore une fois de la volonté des villes d'agir pour protéger davantage de milieux naturels et répondre aux besoins de la population. Cette initiative permettra de préserver un bois d'intérêt et son couvert forestier, et de renforcer ainsi notre résilience aux changements climatiques. C'est avec des projets comme celui-ci que nous allons créer une région plus verte et plus durable. »

-- Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Les milieux naturels représentent la plus grande richesse de Laval, et c'est pourquoi nous multiplions les efforts pour les protéger. Les récentes acquisitions dans le bois Saint-François représentent des ajouts considérables à la liste de milieux naturels acquis depuis le lancement de la Trame verte et bleue lavalloise, et elles témoignent de notre ferme intention de protéger notre territoire. Voici donc un pas de plus pour atteindre notre objectif qui comporte de nombreux bénéfices pour tous les Lavallois et toutes les Lavalloises, plus particulièrement pour les gens de Saint-François, qui pourront profiter de ce havre de paix. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Un vaste bois à protéger

Le bois Saint-François comporte des caractéristiques uniques et abrite un riche écosystème. Composé d'un amalgame de peuplement d'espèces feuillues, on y retrouve de vastes milieux humides et de magnifiques paysages bucoliques. De plus, il est considéré comme un important corridor de migration, notamment en raison de sa taille et de sa connectivité aux milieux naturels. Il abrite également plusieurs espèces à statut précaire, telles que le petit blongios, ce qui en fait un bois d'importance pour le maintien de la biodiversité.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal au bénéfice de la population. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif et contribuent, notamment, à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine.

Renseignements additionnels

Pour en savoir plus sur les objectifs de la Trame verte et bleue lavalloise et les actions jusqu'ici réalisées

Pour en savoir plus sur la CMM

Acquisition dans le bois Saint-François - YouTube

SOURCE Ville de Laval

Renseignements: Sources : Nesrine Saci, Service des communications et du marketing, Conseillère aux affaires publiques, 450 680-2343, [email protected]; Alexandre Banville, Cabinet du maire, Directeur des communications, 514 772-2984, [email protected]; Julie Brunet, Communauté métropolitaine de Montréal, Cheffe d'équipe, Communications et affaires publiques, 514 350-3445, [email protected]; Romane St-Laurent, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Attachée de presse, 418 691-5650