Trame verte et bleue - La Ville de Laval est officiellement propriétaire de l'île Locas

« Les projets de développement immobilier sur l'île Locas sont officiellement derrière nous! Nous venons de conclure cette transaction afin de préserver cette île magnifique où la faune et la flore sont exceptionnelles. Cette île est d'ailleurs l'une des plus grandes de la rivière des Mille Îles, avec ses 13,7 hectares. Elle sera un excellent ajout à notre projet de création de la plus importante réserve faunique en milieu urbain! »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« L'acquisition et la conservation des milieux naturels sont essentielles pour préserver des sites à haute valeur écologique comme celui de l'île Locas, dont nous avons tant besoin pour maintenir notre qualité de vie et faire face aux impacts des changements climatiques. La concrétisation de ce projet témoigne encore une fois de la volonté des élus de la CMM d'agir en ce sens et de contribuer à la mise en place de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. C'est avec des projets comme celui-ci que nous parviendrons à atteindre notre objectif de protéger 17 % du territoire métropolitain. »

-- Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« La conservation des milieux naturels s'inscrit naturellement dans le cahier des valeurs des Lavalloises et des Lavallois, lesquels accordent de plus en plus d'importance à la protection de l'environnement. Ils sont nombreux à fréquenter les espaces nature pour faire du vélo ou simplement pour s'y balader en tout respect des lieux. L'île Locas s'ajoute ainsi à leur carnet de lieux publics à privilégier. Que celle-ci appartienne désormais à la Ville de Laval est donc une excellente nouvelle. »

-- Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« Je me vois réjoui de cette belle collaboration entre notre gouvernement, la CMM ainsi que la Ville de Laval qui permet aujourd'hui de préserver un milieu écologique important, ici, à Laval. La population lavalloise ainsi que celle du Grand Montréal pourront sous peu se prévaloir d'un nouveau site permettant la pratique d'activités de plein air tout en s'assurant du respect de l'environnement. »

-- Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« La conservation des milieux naturels s'inscrit dans la vision de notre gouvernement qui place la lutte contre les changements climatiques au centre de ses engagements. Les mesures mises en place par la Ville de Laval et la CMM, avec le soutien de notre gouvernement, permettront d'assurer une protection pérenne de l'île Locas au bénéfice des citoyennes et des citoyens de la grande région métropolitaine. »

-- Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Une île à protéger

L'île Locas, située tout juste à l'ouest du pont Gédéon-Ouimet et incluse dans le projet d'agrandissement du Refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles, présente effectivement de nombreuses caractéristiques remarquables. D'une superficie de 137 808 m2, elle est l'une des plus grandes îles de la rivière des Mille Îles. Plus de cinq hectares de milieux humides d'intérêt ont été identifiés par la Ville de Laval, notamment deux étangs qui abritent plusieurs espèces de poissons (umbre de vase, perchaude, barbotte brune, crapet-soleil, mené jaune et mené à museau arrondi) et de macro-invertébrés (tortue peinte, écrevisse à pinces bleues, etc.). On y retrouve également plusieurs marais et marécages riverains qui se prolongent dans le littoral de la rivière et qui hébergent une belle biodiversité.

En plus des milieux humides, un écosystème forestier exceptionnel de type rare-refuge occupe la portion ouest de l'île Locas. Il est constitué d'une érablière à caryer ovale et d'une érablière argentée. Plusieurs friches arbustives et une érablière sucrière mature présentant une importante diversité floristique se trouvent aussi sur l'île. À noter qu'au moins cinq essences en situation précaire y ont été observées : l'érable noir, le caryer ovale, le noyer cendré la bermudienne à feuilles étroites et le panic raide.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal au bénéfice des citoyens. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine.

