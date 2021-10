SHERBROOKE, QC, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Immune Biosolutions est fière d'annoncer que s'amorce l'essai clinique de phase I de son immunothérapie (IBIO123), dont les anticorps ont le potentiel de neutraliser et d'éliminer la COVID-19 et ses variants. Le traitement présente l'avantage significatif d'être administré par inhalation et d'agir de façon très ciblée au niveau des poumons afin de combattre l'infection à la source.

Complémentaire à la vaccination, ce traitement pourrait s'ajouter aux outils des professionnels de la santé, notamment pour lutter contre le virus chez les patients atteints de COVID-19 ainsi que chez ceux à haut-risque de complications.

Une technologie unique pour éteindre le virus

Le traitement par inhalation mis au point par Immune Biosolutions permet de transporter des anticorps par les voies respiratoires, accédant ainsi directement aux poumons pour agir tel un extincteur viral. La simplicité du mode d'administration par inhalation ajoute aux attributs de cette innovation.

Pour développer ce traitement, la compagnie biotechnologique de Sherbrooke a identifié des anticorps provenant de deux patients humains infectés par la COVID-19 et rétablis.

L'essai clinique phase I

L'essai clinique de phase I, qui se déroule en Afrique du Sud, est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, menée sur un seul site et conçue pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité préliminaire d'IBIO123 chez les patients symptomatiques de la COVID-19. Le recrutement de volontaires est en cours.

Le critère d'évaluation principal est la définition de l'effet d'IBIO123 sur la sécurité et sur la tolérance par rapport au placebo. Les critères secondaires visent à caractériser l'effet d'IBIO123 sur la charge virale et la clairance du virus SARS-CoV-2, sur l'état clinique général des participants et sur l'amélioration des symptômes, toujours par rapport au placebo.

Rappelons en terminant que cette découverte est le fruit d'une étroite collaboration avec plusieurs organisations canadiennes privées et publiques sur plus d'un an. Au printemps 2021, Immune Biosolutions s'était d'ailleurs vu accorder un financement de 13,4 M$ de la part du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) du gouvernement du Canada pour développer et valider son immunothérapie prometteuse.

« Cette étude clinique marque une étape importante pour Immune Biosolutions qui est fière de contribuer à l'avancement des connaissances dans cette lutte mondiale contre la pandémie, qui impose ses graves conséquences sur les patients et sur nos systèmes de santé », a souligné Frédéric Leduc, Chef de la direction d'Immune Biosolutions.

« Nous croyons que l'IBIO123 est potentiellement un candidat idéal pour traiter les patients symptomatiques dans la phase aiguë et possiblement pour prévenir les complications à long terme de l'infection. Nous sommes enthousiastes à l'idée de permettre éventuellement à la population d'en bénéficier », a ajouté Luc Paquet, Chef du développement corporatif d'Immune Biosolutions.

« Cet essai clinique est une étape importante vers l'apport potentiel de nouveaux traitements prometteurs destinés aux patients atteints de la COVID-19 légère à sévère. IBIO123 présenterait une large couverture des variants actuels préoccupants grâce à plusieurs modes d'action synergiques et à une administration simple par inhalation », a expliqué Dr Bruno Maranda, M.D., Chef des affaires médicales chez Immune Biosolutions.

À propos d'Immune Biosolutions inc.

Chez Immune Biosolutions, nous croyons fermement que les médicaments biologiques peuvent transformer et sauver des vies. En tirant parti de nos plateformes technologiques, nous piratons le système immunitaire des poulets pour découvrir et concevoir la prochaine génération d'immunothérapies. Nous créons des anticorps humanisés sécuritaires et fonctionnels pour plusieurs domaines thérapeutiques, tels que les maladies infectieuses et l'oncologie, là où d'autres ont échoué ou n'ont jamais osé explorer.

