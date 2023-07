WHITE PLAINS, New York, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Trailways of New York a annoncé aujourd'hui l'ajout immédiat d'un nouveau service à destination et en provenance de Montréal, au Québec, pour répondre à la demande des consommateurs à la suite de la suspension du service d'Amtrak.

« Les passagers qui connaissent notre service abordable, confortable et écologique seront ravis d'apprendre que nous avons ajouté des trajets quotidiens pour aider le marché touché. Le transport aérien étant accaparé par l'équipement, les conditions météorologiques et les problèmes de personnel, et Amtrak suspendant le service, nous avons estimé que la bonne chose à faire était d'ajouter le service dès maintenant, a déclaré Nick Crist, vice-président de l'exploitation et de la sécurité.

Après des années de restrictions en matière de voyage en raison de la pandémie, la dernière chose dont les voyageurs veulent se soucier en ce jour férié du 4 juillet, c'est de savoir comment se rendre à destination. Maintenant, avec quatre nouveaux trajets quotidiens entre New York (New York) et Montréal, les passagers de New York n'auront pas à s'inquiéter. »

Ce service supplémentaire porte à dix le nombre total de trajets quotidiens de Trailways of New York à destination et en provenance de Montréal, au Québec, soit beaucoup plus que tout autre fournisseur de transport. Le service haut de gamme, fiable et à l'heure sera exploité par des autocars à faible émission et à la fine pointe de la technologie qui sont dotés d'un réseau Wi-Fi gratuit, de prises électriques, de toilettes à bord et de sièges pour les personnes ayant un handicap. Le service représente une solution de rechange sans tracas au transport aérien et aux véhicules personnels.

Six trajets quotidiens permettront aux voyageurs d'utiliser le service direct à partir de Montréal, au Québec, pour ces destinations :

Plattsburgh , New York

, New York Glens Falls, New York

Saratoga Springs, New York

Aéroport d' Albany , New York

, New York Centre-ville d' Albany , New York

, New York Université d'État de New York à Albany , New York

, New York Catskill , New York

, New York Kingston , New York

, New York New Paltz, New York

Ridgewood , New Jersey

, New Jersey New York (New York) et la plupart des autres villes américaines au moyen de correspondances

Pour en savoir plus sur le service, les horaires ou les tarifs, visitez Trailways.com ou Trailways.ca .

À propos de Trailways :

Des millions de personnes ont fait confiance à la marque Trailways. Fondé en 1936, il s'agit du plus grand et du plus ancien réseau d'exploitants indépendants d'autocars en Amérique du Nord. Trailways offre un transport sécuritaire, abordable et écologique pour les groupes et un service régulier de ville à ville. Vous voyagez en groupe? Laissez notre parc international de véhicules et de conducteurs vous aider à explorer ensemble de nouvelles routes. Besoin de vous évader? Faites l'un de nos 450 voyages quotidiens vers plus de 900 destinations aux États-Unis et au Canada. Vous voulez voyager plus loin? Nous avons établi un partenariat avec Amtrak, Greyhound et Megabus pour que vous puissiez voyager partout en Amérique du Nord. Trailways se trouve dans les villes-carrefours près de chez vous, comme Albany, Buffalo, Chicago, Denver, Detroit, Indianapolis, Montréal, New York, Philadelphie, Pittsburgh, Saint-Louis, Syracuse, Rochester et Toronto. Pour en savoir plus, consultez notre site Trailways.com ou Trailways.ca/News . Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux : Facebook ou Instagram .

