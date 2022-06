« En tant qu'entreprise familiale en affaires depuis près de 100 ans, nous voulons que chaque voyageur se sente bien traité, mais ce n'était pas possible dans le cadre de notre partenariat avec Greyhound, a déclaré Eugene J Berardi fils, PDG de Trailways of New York. Nous n'étions pas en mesure d'exploiter nos lignes comme nous le voulions, mais tout cela change maintenant. »

Trailways continuera de desservir les corridors New York-Toronto et New York-Montréal, mais en apportant de nombreuses améliorations à l'expérience des passagers, notamment :

un horaire dynamique permettant l'ajout d'autobus pour répondre à la demande sur les itinéraires les plus populaires;

des agents de billetterie dans toutes les principales gares d'autobus pour assister la clientèle;

une expérience en ligne améliorée grâce à un investissement de plusieurs millions de dollars dans Trailways.com et Trailways.ca .

« Avec les consommateurs qui espèrent reprendre la route et ayant les voyages en tête, il est temps pour nous de reprendre le contrôle et de retrouver notre position de fournisseur principal de transport abordable, confortable et fiable pour ceux qui souhaitent explorer les itinéraires de New York à Toronto et de New York à Montréal », a poursuivi M. Berardi.

Depuis près de 100 ans, les Nord-Américains comptent sur Trailways pour découvrir en toute confiance le monde qui les entoure. Chaque billet Trailways ouvre de nouvelles possibilités pour des retrouvailles longtemps attendues, des aventures palpitantes ou tout simplement pour profiter de la fin de semaine. Depuis des décennies, Trailways rend les déplacements régionaux simples et accessibles aux explorateurs du dimanche en offrant un service étonnamment abordable, d'un confort rassurant et d'une fiabilité sans faille à chaque trajet.

Trailways est l'option idéale pour les voyageurs respectueux de l'environnement. En fait, il est prouvé que les déplacements par autobus utilisent la plus petite quantité d'énergie et produisent le moins d'émissions de carbone par passager-mille de tous les modes de transport, y compris l'avion, l'automobile et le transport ferroviaire1.

Trailways of New York (Adirondack, Pine Hill et New York Trailways) assure plus de 150 liaisons par jour vers plus de 140 destinations dans l'État de New York, le New Jersey et le Canada. L'entreprise est le plus grand et le plus ancien service privé de transport interurbain par autobus de l'État de New York et se targue d'une tradition de service inégalée dans la région. Les villes portuaires inclus Albany, Binghamton, Buffalo, Montréal, New York, Rochester, Syracuse et Toronto. En tant que partenaire interligne avec Amtrak et membre du National Trailways Bus Network, Trailways of New York est en mesure de transporter des millions de passagers vers des milliers de destinations partout en Amérique du Nord, chaque année. Connectez-vous en ligne sur Trailways.com, Trailways.ca, et sur Twitter .

