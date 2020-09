TRAES lance un concours national en ligne pour inciter la communauté étudiante à contribuer à la relance canadienne

OTTAWA, ON, le 15 sept. 2020 /CNW/ - La Table ronde des affaires + de l'enseignement supérieur (TRAES) est ravie d'inaugurer Défi : relançons le Canada , un concours national qui permettra jusqu'à 10 000 expériences d'apprentissage intégré au travail (AIT) pour les étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire et les nouveaux diplômés. Cette initiative repose sur le généreux soutien du gouvernement fédéral.

« La prospérité continue du Canada dépend de l'accès des jeunes Canadiens et Canadiennes à l'éducation et à l'expérience dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Notre gouvernement est fier d'appuyer le lancement du Défi : relançons le Canada pour aider à créer de nouvelles possibilités d'apprentissage intégré au travail pour les jeunes Canadiens et Canadiennes de partout au pays. »

Dans le cadre d'un concours entièrement en ligne, des équipes étudiantes contribueront à la reprise canadienne en s'attaquant à des problèmes bien tangibles que la COVID-19 a imposés aux secteurs public, privé et à but non lucratif. Les étudiants et étudiantes rencontreront des mentors chevronnés, seront confrontés aux formidables défis de l'heure et rivaliseront pour avoir la chance de présenter leurs meilleures idées à des leaders canadiens.

« En mettant à profit la créativité et l'énergie de nos formidables étudiants et étudiantes et nouveaux diplômés, Défi : relançons le Canada offre à nos jeunes la chance de jouer un rôle clé dans la résolution des plus grands problèmes auxquels font face les organisations », explique Val Walker, présidente directrice générale de TRAES. « En mettant en relation les employeurs, la communauté étudiante et les mentors à une époque où la collaboration est cruciale, ce concours contribuera au retour en force du Canada et favorisera ses capacités de résilience. »

Les possibilités engendrées par Défi : relançons le Canada aideront à combler le manque de stages professionnels auquel font face les étudiants et étudiantes en raison de la pandémie. Grâce à ce programme en ligne immersif, ils pourront collaborer avec des pairs et des professionnels de partout au pays. Les étudiants et étudiantes auront accès à des ressources financières pour les aider à peaufiner leurs présentations pendant le concours; ils auront aussi droit à des cours de perfectionnement professionnel, à du mentorat et à des occasions de réseautage qui enrichiront leur expérience et consolideront leurs compétences.

En somme, le concours améliorera la collaboration entre employeurs et la communauté étudiante dans le but de trouver des solutions qui profiteront à notre économie tout en rendant notre pays sain, prospère et résilient.

Pour participer au Défi : relançons le Canada ou pour en savoir plus, cliquez ici .

