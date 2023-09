SILVER SPRING, Md., 21 septembre 2023 /CNW/ - Pour la première fois, la Gypsum Association (« GA ») a traduit en français et en espagnol le document GA-214-2021 Levels of Finish for Gypsum Panel Products, ainsi que son guide de référence. Le GA-214, également connu sous le nom de « Levels of Finish », fournit des conseils techniques concernant la finition et la décoration des panneaux de gypse depuis les années 1990. Le guide de référence a été introduit en 2017 en tant que supplément au GA-214 qui résume les niveaux de finition de 0 à 5 et peut être facilement consulté sur un chantier. Les deux documents peuvent être téléchargés gratuitement dans la librairie en ligne de l'association.

Le GA-214 aide les prescripteurs et les entrepreneurs à comprendre et à obtenir l'apparence finie souhaitée pour l'installation des panneaux de gypse dans différentes conditions. Les informations contenues dans le document concernent également des zones qui ne sont normalement pas visibles par le grand public, comme les zones de plénum qui se trouvent au-dessus des plafonds (niveau 1) et les zones comportant des murs lisses recouverts de peintures non mates, d'autres finitions décoratives brillantes, de peintures de couleur foncée ou profonde, ou bien des zones soumises à des conditions d'éclairage critiques (niveau 5). Le GA-214-2021 a été élaboré en collaboration avec des partenaires industriels issus d'associations représentant les intérêts des métiers de la peinture, de la décoration et de la construction.

Accroître le nombre de publications techniques disponibles dans d'autres langues que l'anglais fait partie des objectifs de la Gypsum Association, qui représente les fabricants de panneaux de gypse aux États-Unis et au Canada. « La Gypsum Association met en œuvre des efforts concertés pour offrir ces documents en français et en espagnol, dans le but de servir d'importants clients en Amérique du Nord », a déclaré Stephen Meima, directeur général, APR, Associé écologique LEED. Toutes les publications de la GA sont disponibles dans la librairie en ligne de l'association à l'adresse www.gypsum.org.

La Gypsum Association en est à sa 93e année de service en tant que centre technique, de promotion et d'information de l'industrie du gypse. Représentant des entreprises situées partout aux États-Unis et au Canada, l'association est basée à Silver Spring, dans l'état du Maryland.

