Tradr introduit des produits à double effet de levier, à la hausse comme à la baisse, sur SpaceX

Tradr ETFs a lancé SPCM et SPCG, offrant aux négociateurs une exposition à effet de levier de 200 % à la hausse comme à la baisse sur SpaceX, l'une des introductions en bourse les plus attendues de l'histoire des marchés.

SPCM et SPCG offrent aux négociateurs une exposition haussière et baissière de 200 % à l'introduction en bourse la plus attendue de l'histoire des marchés

NEW YORK, le 15 juin 2026 /CNW/ -- Tradr ETFs, un fournisseur de FNB conçus pour les investisseurs avertis et les négociateurs professionnels, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux FNB à effet de levier liés à SpaceX, offrant aux négociateurs un accès à une exposition à effet de levier haussière et baissière sur la société récemment cotée.

Les nouveaux fonds ciblent les résultats d'investissement quotidiens suivants, avant déduction des frais et charges :

FNB Tradr 2X Long SpaceX Daily (Cboe : SPCM ) - vise 200 % de la performance quotidienne de SpaceX (Nasdaq : SPCX)





- vise 200 % de la performance quotidienne de SpaceX (Nasdaq : SPCX) FNB Tradr 2X Short SpaceX Daily (Cboe : SPCG) - vise -200 % de la performance quotidienne de SpaceX (Nasdaq : SPCX)

« SpaceX est l'une des offres publiques les plus attendues de notre génération, et les opinions sur le titre sont susceptibles d'être tout aussi fortes que celles sur l'entreprise », a déclaré Matt Markiewicz, responsable des produits et des marchés de capitaux chez Tradr ETF. « Certains négociateurs voient une entreprise transformationnelle avec un énorme potentiel de croissance, tandis que d'autres voient une action qui peut faire face à des attentes élevées et à d'importantes questions quant à sa valorisation. Nous avons lancé SPCM et SPCG parce que les négociateurs actifs ont besoin d'outils qui leur permettent d'exprimer l'une ou l'autre vision avec précision. »

Pour des renseignements détaillés sur Tradr ETFs et les risques importants associés aux FNB à effet de levier, visitez www.tradretfs.com.

À propos de Tradr ETFs

Les FNB de Tradr sont conçus pour les investisseurs avertis et les négociateurs professionnels qui cherchent à exprimer des opinions d'investissement à forte conviction. Les stratégies comprennent des FNB à effet de levier et des FNB inversés visant à offrir une exposition à la hausse comme à la baisse sur des actions et des FNB activement négociés.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES RISQUES

Les FNB de Tradr sont destinés aux investisseurs avertis et aux négociateurs professionnels qui ont des convictions marquées quant à l'évolution des marchés. Ils sont très différents de la plupart des autres FNB. Les Fonds sont destinés à être utilisés comme instruments de négociation à court terme et à poursuivre des objectifs de placement à effet de levier, ce qui signifie qu'ils sont plus risqués que les alternatives qui n'utilisent pas l'effet de levier parce que les Fonds amplifient la performance de leur titre sous-jacent. La volatilité du titre sous-jacent peut avoir une incidence sur le rendement d'un Fonds d'une valeur égale ou supérieure à celle du titre sous-jacent.

Les investisseurs dans le fonds doivent : (a) comprendre les risques associés à l'utilisation de l'effet de levier ; (b) comprendre les conséquences de la recherche de résultats de placement inversés et à effet de levier ; (c) pour les FNB à la baisse, comprendre le risque lié à la vente à découvert ; (d) avoir l'intention de surveiller et de gérer activement leur investissement. Le rendement des Fonds sera probablement sensiblement différent de celui du titre de référence sur des périodes plus longues que la période de rebalancement spécifiée, et il pourrait même évoluer dans une direction opposée à celle de son titre de référence sur des périodes autres que cette période.

L'effet de levier augmente le risque de perte totale du placement d'un investisseur, peut accroître la volatilité des Fonds et peut amplifier toute différence entre la performance des Fonds et leur titre de référence. Les Fonds cherchent à obtenir des résultats de placement à effet de levier pour une période donnée (quotidienne, mensuelle ou trimestrielle). L'exposition exacte d'un placement dans le Fonds au cours de la période dépendra du mouvement du titre de référence à partir de la fin de la période précédente jusqu'au moment de l'investissement par l'investisseur.

Le Fonds ne tentera pas de positionner son portefeuille de manière à ce qu'il ne gagne ou ne perde pas plus d'un pourcentage maximal de sa valeur nette d'actif au cours d'un jour de bourse donné. Par conséquent, les investisseurs dans un Fonds qui cherche à obtenir deux fois la performance quotidienne perdraient la totalité de leur argent si le titre sous-jacent du Fonds évolue de plus de 50 % dans une direction défavorable au Fonds un jour de bourse donné.

Les FNB comportent des risques, y compris une perte possible de la valeur totale du principal. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif de placement. Les risques principaux et d'autres risques importants se trouvent dans le prospectus. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Les parts de FNB s'achètent et se vendent au cours du marché (et non à leur valeur liquidative) et ne sont pas rachetées individuellement par le FNB. Rien ne garantit qu'un marché de négociation actif pour des parts de FNB se développera ou sera maintenu, ou que leur inscription se maintiendra ou restera inchangée. L'achat ou la vente de parts de FNB sur une bourse peut nécessiter le paiement de commissions de courtage et les transactions fréquentes peuvent entraîner des frais de courtage qui nuisent considérablement au rendement des placements.

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais et les dépenses des Fonds. Ces informations et d'autres informations importantes sur le Fonds se trouvent dans le prospectus, qui peut être obtenu en visitant le site www.tradretfs.com. Le prospectus doit être lu attentivement avant d'investir.

Distribué par ALPS Distributors, Inc, qui n'est pas affilié à AXS Investments ou à ses FNB Tradr. AXI000961

SOURCE Tradr ETFs

CONTACT : Andrew Ceccon, [email protected]