TRACE publie la matrice Bribery Risk Matrix de 2019 et lance la typologie Bribery Risk Typology

ANNAPOLIS, Maryland, 12 novembre 2019 /CNW/ - TRACE, premier organisme mondial de normalisation anticorruption, a diffusé la matrice TRACE Bribery Risk Matrix de 2019 qui mesure le risque de corruption commerciale dans 200 pays. TRACE a également lancé la nouvelle typologie Bribery Risk Typology accompagnée d'une carte interactive qui offre un contexte comparatif pour l'interprétation des cotes de la matrice selon différents facteurs comme la fragilité des états et la complexité économique. Ces deux outils sont disponibles dans le navigateur de données Matrix Data Browser de TRACE.

Selon les données de cette année de la TRACE Matrix, la Somalie, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, le Yémen et le Vénézuéla présentent le niveau de risque le plus élevé en ce qui a trait à la demande de pots-de-vin alors que la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande présentent le niveau de risque le plus faible à cet égard.

« La TRACE Matrix offre des données multidimensionnelles exploitables à propos du risque en matière de corruption commerciale qui peuvent être utilisées par les entreprises afin de mettre au point des procédures de conformité plus ciblées », a indiqué Alexandra Wrage, présidente de TRACE.

Publiée à l'origine en 2014 afin de répondre à un besoin du milieu des affaires qui souhaitait disposer de renseignements plus fiables au sujet du risque sur le plan de la corruption commerciale à l'échelle mondiale, la TRACE Matrix traite du risque que les entreprises soient invitées à verser des pots-de-vin ou soient confrontées à des stratagèmes de corruption dans un pays donné.

Accessible au grand public sans frais, la TRACE Matrix aide les entreprises à examiner les conditions suivantes qui permettent à la corruption commerciale de prospérer : (1) la nature et la portée des interactions du gouvernement avec le secteur privé; (2) l'attitude de la société par rapport à la corruption et la capacité du gouvernement d'appliquer les mesures visant à interdire la corruption; (3) le niveau de transparence du gouvernement; et (4) la capacité de la société civile de surveiller et d'exposer la corruption.

La Bribery Risk Typology--nouveauté de cette année--regroupe les pays selon certains facteurs qui ont été déterminés comme ayant une incidence importante sur l'environnement de risque de corruption à l'échelle nationale, y compris la fragilité des états, la richesse des ressources, l'application de la loi ainsi que la taille et la complexité économique.

« La nouvelle Bribery Risk Typology présente un contexte pratique utile pour l'interprétation des cotes de la TRACE Matrix », a indiqué Mme Wrage. « Par exemple, on peut s'attendre à ce que les états fragiles régis par des régimes autocratiques présentent un ensemble de préoccupations différent de celui des démocraties stables et complexes sur le plan économique. La Bribery Risk Typology permet aux utilisateurs de tirer des conclusions plus pertinentes que s'ils ne disposent que du classement mondial. »

La TRACE Matrix est accessible au grand public sur le site traceinternational.org/trace-matrix. Le Matrix Data Browser se trouve à l'adresse suivante : matrixbrowser.traceinternational.org.

Pour visionner une vidéo de 90 secondes sur la TRACE Matrix, cliquez ici.

À propos de TRACE

TRACE est une association commerciale anticorruption reconnue à l'échelle mondiale et un principal fournisseur de solutions de gestion des risques de tiers à coûts partagés. Pour en savoir plus à propos de TRACE, visitez le site suivant :www.TRACEinternational.org.

SOURCE TRACE

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Gigi O'Connell, goconnell@traceinternational.org, http://www.traceinternational.org

Related Links

http://www.traceinternational.org