Un projet stratégique pour l'avenir de l'industrie canadienne

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) est heureuse d'annoncer la réalisation de la phase initiale du projet stratégique de traçabilité amorcé il y a maintenant deux ans.

« Nous tenons d'entrée de jeu à saluer le rôle déterminant de l'Honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, au nom du Gouvernement du Canada, pour l'obtention du financement via Développement économique Canada pour les régions du Québec annoncé le 19 août 2020. Cette reconnaissance par le gouvernement canadien de l'importance stratégique pour notre industrie d'assurer la traçabilité de notre production canadienne, nous a permis de réaliser une première mondiale, faite sur mesure pour notre industrie », souligne Jean Simard, président et chef de la direction de l'AAC.

L'industrie est aujourd'hui fière d'annoncer la réalisation du déploiement pancanadien d'une plateforme infonuagique d'authentification adaptée à notre industrie et élaborée en collaboration avec le Groupe Optel de Québec. Initié en 2020, à la suite des résultats concluants de deux projets pilotes réalisés en 2019-2020 et soutenus par le gouvernement du Québec, ce projet de traçabilité permettra, dans un premier temps, à l'industrie canadienne de l'aluminium de certifier l'authenticité de la provenance canadienne du métal primaire.

On se rappellera que le conflit tarifaire États-Unis-Canada de 2018 a soulevé l'enjeu de l'origine du métal entrant aux États-Unis en provenance du Canada. C'est à compter de ce moment que l'AAC a travaillé de concert avec l'Honorable Chrystia Freeland, alors responsable des relations avec les États-Unis, à mettre en place des solutions innovantes pour assurer l'authentification et la traçabilité de l'aluminium produit au Canada.

« Nous avons réussi, en collaboration avec nos membres, les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que des experts en matière de solution infonuagique, à déployer une solution numérique moderne nous permettant d'amorcer la traçabilité, offrant une protection de l'intégrité des exportations des usines de production primaire auprès des autorités concernées, et contribuant à consolider la chaîne de valeur commerciale de nos marchés stratégiques », conclut M. Simard.

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada (www.aluminium.ca/fr)

L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) est un organisme sans but lucratif représentant trois producteurs d'aluminium de calibre mondial: Alcoa, Alouette et Rio Tinto exploitant neuf alumineries au Canada, dont huit au Québec, et employant plus de 8 800 travailleurs. Pour plus d'informations, visitez http://www.aluminium.ca ou Twitter @AAC_aluminium.

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

Renseignements: Lambert Gosselin, TACT, 514-659-0603