Thoma Bravo prévoit effectuer un nouvel investissement en actions dans la société et conserver une participation minoritaire significative. TPG et Thoma Bravo prévoient de collaborer pour accélérer le succès de la société en matière d'automatisation des processus numériques.

BELLEVUE, Washington, 6 octobre 2021 /CNW/ - Nintex, la norme mondiale pour la gestion et l'automatisation des processus, a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour vendre une participation majoritaire dans la société à TPG Capital, la plateforme de capital-investissement de la société mondiale d'actifs non traditionnels TPG. Sur l'ensemble de ses plateformes, TPG a investi dans des sociétés de logiciels de premier plan, dont C3 AI, Planview, ThycoticCentrify, WellSky et Zscaler. L'investisseur majoritaire actuel de Nintex Thoma Bravo, une grande société de placement en logiciels, prévoit effectuer un nouvel investissement en actions dans la société et conserver une participation minoritaire significative. La transaction devrait être terminée d'ici la fin de 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Nintex est une entreprise solide et en pleine croissance qui offre la plateforme la plus puissante, la plus facile à utiliser et la plus complète du secteur de l'automatisation des processus numériques. L'entreprise a élargi ses capacités en matière de solutions de processus, en passant des formulaires numériques et des flux de travail à sa plateforme infonuagique de nouvelle génération, dotée de formulaires intelligents, de flux de travail avancés, d'une génération de documents numériques, de signatures électroniques et d'automatisation robotisée des processus (ARP). Nintex offre également la solution de gestion des processus la plus puissante de l'industrie par l'entremise de Nintex PromappMD, sa solution de collaboration pour capturer, cartographier, documenter et soutenir intuitivement toutes sortes de processus de travail organisationnels.

« Dans le contexte actuel, l'automatisation et la gestion des processus numériques sont essentielles pour renforcer la capacité de toute entreprise de travailler de façon efficace et efficiente, a déclaré Nehal Raj, coassocié directeur de TPG Capital. L'automatisation de l'entreprise est un thème d'investissement central pour notre équipe logicielle, et nous sommes convaincus que Nintex est à l'avant-garde de cette transformation. Alors que l'entreprise sert des milliers d'organisations actuellement, nous pensons qu'elle ne fait qu'entamer le travail en ce qui concerne l'étendue des solutions de processus ministériels et des industriels nécessaires. Nous avons hâte de travailler avec les équipes de Nintex et de Thoma Bravo pour accélérer la croissance de l'entreprise. »

« C'est une journée passionnante pour tous les membres de la communauté mondiale de Nintex, a déclaré Eric Johnson, chef de la direction de Nintex. Notre mission continue de mettre l'accent sur l'amélioration de la façon dont les gens travaillent grâce à la gestion et à l'automatisation des processus, et avec le soutien de grands investisseurs en logiciels comme TPG Capital et Thoma Bravo, l'avenir de Nintex est extraordinairement brillant. C'est un moment crucial à la mission pour faire partie du mouvement mondial d'automatisation, et nous avons hâte de satisfaire davantage les besoins de nos clients et de nos partenaires grâce à l'innovation continue en matière de produits et de programmes précieux qui alimentent leur succès continu. »

Un engagement inébranlable en faveur de la réussite des clients

Aujourd'hui, des centaines de partenaires et plus de 10 000 organisations faisant partie des gouvernements étatiques, locaux et fédéraux, ainsi que de grandes industries comme les soins de santé, les services financiers, la technologie et les services e fabrication se tournent vers Nintex Process Platform pour accélérer leur transformation numérique et leurs résultats commerciaux. Les capacités complètes de cartographie et d'automatisation des processus de la plateforme aident des milliers d'équipes de TI, de professionnels de l'exploitation, d'analystes commerciaux et de développeurs d'applications à gérer, à automatiser et à optimiser les processus opérationnels dans l'ensemble des ministères et des secteurs d'activité, de manière plus rapide et plus fluide.

Pendant près de quatre années de commandite majoritaire de Thoma Bravo, Nintex a fait preuve d'une solide innovation organique et a réalisé quatre acquisitions stratégiques qui ont considérablement élargi l'étendue et la profondeur de ses solutions de processus numériques. L'entreprise a acquis une solution visuelle de cartographie et de gestion de processus infonuagique, proposée aujourd'hui sous le nom de Nintex PromappMD, qui comprend une génération facile, en un seul clic, de flux de travail par l'entremise le Nintex Workflow Cloud ; un outil d'automatisation robotisée des processus (ARP) connu sous le nom de Nintex RPA et présenté dans le quadrant magiqueMD de Gartner pour ARP 2021; des technologies complémentaires de flux de travail et d'automatisation des processus, y compris des outils sophistiqués de développement d'applications connus sous les noms de Nintex K2 Five et Nintex K2 Cloud; et, plus récemment, une solution de signature électronique sécurisée offerte aujourd'hui sous le nom de Nintex AssureSign.

« Nous sommes ravis du rythme d'innovation, de la rigueur opérationnelle et des résultats financiers obtenus par Nintex au cours des dernières années, a déclaré Hudson Smith, associé chez Thoma Bravo. De l'ingénierie des produits au marketing, en passant par les ventes et le succès des clients, Nintex s'est concentré sur ce qui compte le plus : assurer le succès de tous en tirant parti du logiciel Nintex pour améliorer et automatiser les activités. Nous sommes très optimistes quant à l'avenir de Nintex et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec l'entreprise. »

La plateforme Nintex Process Platform a été reconnue par plusieurs cabinets de recherche indépendants, dont Forrester Research1, Aragon Research2, 451 Research3 et IDC4 comme un chef de file dans les catégories suivantes : l'automatisation des processus numériques, la gestion des transactions numériques (DTM), l'automatisation des flux de travail et du contenu (WCA), l'automatisation intelligente des processus (IPA), la plateforme d'entreprise numérique (DBP) et la plateforme d'automatisation numérique (DAP). Des entreprises comme Zoom Video Communications, Inc., Coca-Cola Beverages Florida, LLC, AstraZeneca et Nationwide s'appuient sur les solutions de Nintex pour transformer les processus de travail manuels et répétitifs, généralement effectués sur papier ou par courriel, en flux de travail numériques simplifiés et stratégiques, avec des formulaires intelligents, l'ARP et les signatures électroniques.

En partenariat avec TPG Capital, Nintex investira davantage de ressources en recherche et en développement dans ses solutions d'automatisation de pointe, élargira ses programmes de mise en marché et continuera d'ajouter des technologies de processus complémentaires pour répondre à la demande de sa plateforme logicielle. Nintex recrute de nouveaux talents dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion de produits, du marketing, des ventes et de la réussite des clients. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 850 membres d'équipe dans le monde ayant adopté des modèles de travail à distance et hybrides et qui sont déterminés à faire en sorte que Nintex demeure un excellent endroit où il fait bon travailler.

Morgan Stanley & Co. et LLC agissent à titre de conseillers financiers pour TPG Capital. BofA Securities est le principal conseiller financier et Macquarie Capital est le co-conseiller financier de Nintex. Le financement de la transaction par emprunt est assuré par Blackstone et Thoma Bravo Credit. Ropes and Gray est le conseiller juridique de TPG Capital, Kirkland & Ellis est le conseiller juridique de Thoma Bravo et Wilson Sonsini est le conseiller juridique de Nintex.

À propos de Nintex

Nintex est la norme mondiale en matière de gestion et d'automatisation des processus. Aujourd'hui, plus de 10 000 organisations des secteurs public et privé dans 90 pays se tournent vers la plateforme Nintex pour accélérer la progression de leur parcours de transformation numérique en gérant, en automatisant et en optimisant rapidement et facilement les processus opérationnels. Pour en savoir plus, visitez le site www.nintex.com et découvrez comment Nintex et son réseau mondial de partenaires façonnent l'avenir de l'automatisation intelligente des processus (IPA).

À propos de TPG

Fondée à San Francisco en 1992, TPG est une société internationale de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels. Elle gère 108 milliards de dollars d'actifs et dispose d'équipes d'investissement et d'exploitation dans 12 bureaux à travers le monde. TPG investit sur cinq plateformes multiproduits : Capital, croissance, impact, immobilier et solutions de marché. TPG vise à créer des produits et des options dynamiques pour ses clients tout en instaurant une discipline et une excellence opérationnelle dans la stratégie de placement et le rendement de son portefeuille. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.tpg.com ou @TPG sur Twitter.

À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 83 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2021. L'entreprise investit dans des entreprises innovantes qui sont orientées vers la croissance et qui œuvrent dans les secteurs des logiciels et de la technologie. En s'appuyant sur l'expertise sectorielle approfondie de l'entreprise et de ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques d'exploitation, stimuler les initiatives de croissance et effectuer des acquisitions multipliées dans le but d'accélérer les revenus et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise a acquis plus de 325 entreprises représentant une valeur d'entreprise de plus de 100 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site thomabravo.com.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

