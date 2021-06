Lee Ka-kit, membre du Comité permanent du 13e National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, vice-président de la All-China Federation of Industry and Commerce, et président du Henderson Land Group et de Towngas, a fait remarquer : « Le double objectif de plafonnement des émissions de carbone et de neutralité carbone fait partie des stratégies clés du pays. Les progrès et l'innovation dans le domaine des technologies énergétiques sont le moteur de la révolution et de la transformation énergétiques, et ils font progresser le double objectif en matière d'émissions de carbone. Les sociétés énergétiques ont le devoir de contribuer aux efforts complexes et systématiques qui sous-tendent le plafonnement des émissions de carbone et la neutralité carbone. Ce concours offre un prix en argent conséquent et, plus important encore, une plateforme ouverte sur laquelle les entreprises émergentes pourront relier l'offre à la demande au moyen de scénarios d'application qui alimentent la réalisation rapide de solutions énergétiques intelligentes et de technologies innovantes. »

Axé sur l'offre d'énergie, la demande en énergie, le transport écologique et l'Internet de l'énergie, le concours TERA-Award encourage les entreprises émergentes et les équipes de projet du monde entier à soumettre des technologies et des brevets originaux à un jury composé d'experts issus des rangs de Towngas, du SPIC Central Research Institute, de Greater Bay Area Homeland Investments Limited, de l'Académie chinoise des sciences, de l'université de Tsinghua et de l'université de Hong Kong.

M Qian Zhimin, président du SPIC, a déclaré : « Environ 84 % de la consommation d'énergie de la Chine est constituée d'énergie fossile. L'objectif difficile de la neutralité carbone est une cause visionnaire qui requiert la synergie de la technologie, du système et de l'institution. Le SPIC et Towngas partagent des plateformes, des scénarios d'application, des ressources et du financement avec les équipes gagnantes afin de faire progresser le double objectif en matière d'émissions de carbone, de promouvoir la croissance novatrice et de stimuler la recherche et le développement de nouvelles technologies pour propulser l'élaboration et l'application de technologies énergétiques de pointe et intelligentes. »

Les candidatures sont acceptées jusqu'au 31 août 2021 sur www.tera-award.life. Une session d'information en ligne aura lieu le 29 juin 2021.

