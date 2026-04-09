TAINAN, le 9 avril 2026 /CNW/ - Towards Buddha Co., Ltd., un fabricant taïwanais de composants en plastique de qualité médicale, présentera en avril au Medtec Japan 2026 ses solutions intégrées de fabrication de tubes en TPU en collaboration avec ICP DAS BMP, un fournisseur de matériaux de qualité médicale haute performance.

Medtec Japan est l'une des plus importantes expositions en Asie sur la conception et la fabrication d'instruments médicaux, attirant des innovateurs et des fournisseurs mondiaux dans l'écosystème des technologies médicales. Par sa participation, Towards Buddha Co., Ltd. vise à accroître sa présence internationale et à renforcer les partenariats au sein de la chaîne d'approvisionnement médicale mondiale.

Fondée sur les principes de précision, d'intégrité et de partenariat à long terme, Towards Buddha Co., Ltd. est devenu un partenaire de fabrication fiable pour les entreprises de dispositifs médicaux. L'entreprise souligne que chaque composant qu'elle produit est responsable de la sécurité des patients, de la stabilité des produits et du rendement constant.

Lors de l'exposition, l'entreprise présentera ses capacités de fabrication tubes en TPU, y compris le développement de moisissures, l'injection moulage, l'optimisation des processus, l'assurance qualité et la production de masse évolutive. En intégrant une expertise de pointe en traitement aux matériaux de qualité médicale d'ICP DAS BMP, Towards Buddha Co., Ltd. fournit des solutions qui répondent aux exigences strictes de l'industrie en matière de biocompatibilité et de fiabilité.

Ses solutions de tubes en TPU s'appliquent largement aux systèmes à effraction minimale, aux dispositifs de perfusion et aux composants médicaux personnalisés. Grâce à une étroite collaboration avec les partenaires des fabricants d'équipement d'origine et d'ODM, l'entreprise soutient ses clients du début à la commercialisation, ce qui contribue à réduire le temps de mise sur le marché tout en respectant des normes de qualité strictes.

« La fabrication médicale n'est pas seulement une question d'efficacité, elle est fondamentalement une question de confiance », déclare un porte-parole de Towards Buddha Co., Ltd. « Nous sommes déterminés à établir des partenariats à long terme en combinant l'innovation en matière de matériaux, l'expertise en ingénierie et la collaboration adaptée. »

Les professionnels de l'industrie et les partenaires potentiels sont invités à communiquer avec Towards Buddha Co., Ltd. à Medtec Japan 2026 pour explorer des solutions de fabrication personnalisées et des possibilités de collaboration stratégique.

N° du kiosque : 1212

Pour les demandes relatives aux partenariats : [email protected]

https://www.towardsbuddha.com/en-us

À propos de Towards Buddha Co., Ltd.

Towards Buddha Co., Ltd. est un fabricant taïwanais spécialisé dans les composants en plastique de qualité médicale et les solutions de tubes en TPU. Forte d'une solide expertise en moulage par injection de précision et en intégration de procédés, l'entreprise offre des services de fabrication complets, de la conception et du développement à la production évolutive.

Soucieuse de la qualité, de la fiabilité et de la collaboration à long terme, Towards Buddha Co., Ltd. s'associe à des entreprises mondiales d'appareils médicaux pour offrir des solutions haute performance, conformes et personnalisées pour une vaste gamme d'applications médicales.

SOURCE Towardsbuddha Co., Ltd