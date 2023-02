Toutes et tous derrière le SPUL : l'ACPPU et la FQPPU appuient les revendications des professeurs et professeures de l'Université Laval

MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - La mobilisation pour les conditions de travail du corps professoral est nationale : aussi, les syndicats et associations de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU) et de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) soutiennent avec vigueur les collègues du Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL), qui entreprennent aujourd'hui leur deuxième semaine de grève. Les deux organisations invitent chaleureusement leurs membres à se joindre en grand nombre à la délégation de l'ACPPU et de la FQPPU pour la manifestation organisée par le SPUL, qui se réunira le mercredi 1er mars à 10 h devant l'École d'architecture de l'Université Laval (1, Côte de la Fabrique). « Votre lutte est notre lutte », affirment Peter McInnis, président de l'ACPPU, et Michel Lacroix, président de la FQPPU.

Logo de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) (Groupe CNW/Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université)

Les principales revendications du SPUL, qui n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante de la part de la direction de l'Université Laval dans le cadre des négociations actuelles, touchent à des problèmes et lacunes vécues par l'ensemble des professeur·es d'université, et ce, à travers le Québec et le Canada :

La surcharge de travail , causée par la croissance marquée des inscriptions étudiantes aux cycles supérieurs, sans équivalence quant au nombre de professeur·es, par l'intensification de la pression pour la publication et l'obtention de subventions, ainsi que par la multiplication des contraintes bureaucratiques, nuit aux conditions de travail des professeur·es, quelle que soit leur institution d'attache;

, causée par la croissance marquée des inscriptions étudiantes aux cycles supérieurs, sans équivalence quant au nombre de professeur·es, par l'intensification de la pression pour la publication et l'obtention de subventions, ainsi que par la multiplication des contraintes bureaucratiques, nuit aux conditions de travail des professeur·es, quelle que soit leur institution d'attache; La perte de collégialité , à la faveur d'un mode de gestion inspiré du secteur privé et qui centralise les pouvoirs dans les mains de la haute direction, affecte tous·tes les professeur·es, alors que la réalisation de la mission universitaire exige que le développement des savoirs repose sur des communautés de pairs;

, à la faveur d'un mode de gestion inspiré du secteur privé et qui centralise les pouvoirs dans les mains de la haute direction, affecte tous·tes les professeur·es, alors que la réalisation de la mission universitaire exige que le développement des savoirs repose sur des communautés de pairs; La hausse du coût de la vie, qui affecte tous·tes les travailleurs·euses, y compris les professeur·es d'université.

À cet égard, l'ACPPU et la FQPPU somment la direction de l'Université Laval de trouver des moyens de diminuer concrètement la surcharge de travail des collègues, d'offrir des salaires compétitifs, de renforcer la protection de la liberté universitaire et une direction transparente et collégiale de l'institution, de même que de mieux protéger les collègues vulnérables.

Créée en 1951, l'ACPPU est le porte-parole pan-canadien du personnel académique, représentant plus de 72 000 membres dans 125 universités et collèges du pays.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.



