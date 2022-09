Tout un élan de générosité pour Le Children!

Des membres du milieu des affaires de Montréal ont joué une ronde de golf hier, recueillant 1 000 695 $ pour l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children)

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Hier, les membres du milieu des affaires de Montréal ont pris les verts d'assaut dans le cadre de la 26e édition du tournoi de golf annuel de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children). Grâce aux efforts de l'incroyable comité organisateur, et du président d'honneur Mitch Garber C.M., le tournoi a recueilli la somme impressionnante de 1 000 695 $. Nous avons réussi, grâce à la générosité de la communauté montréalaise.

Charles-Édouard Morin, président du comité organisateur du 26e tournoi de golf annuel de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Renée Vézina, présidente de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Katrin Nakashima, Présidente du conseil d’administration de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, Mitch Garber, C.M., et président d’honneur de l’édition 2022 du tournoi de golf de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. (Groupe CNW/La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

« Le tournoi de golf de La Fondation du Children est l'événement social de l'été. Les participants s'élancent sur le prestigieux Club de golf Royal Montréal, ils créent des liens sur le parcours et autour de cocktails et d'un diner et, surtout, ils recueillent des fonds qui améliorent la vie de milliers d'enfants québécois gravement malades chaque année », déclare Charles-Édouard Morin, président du comité organisateur. « Depuis sa création en 1997, le tournoi a permis de recueillir 16 712 788 $, ce qui en fait l'un des événements caritatifs phares de la Fondation. »

« J'ai eu de la chance. À part quelques os fracturés, mes enfants n'ont jamais eu besoin des soins intensifs du Children. Plusieurs de mes amis n'ont pas eu cette chance. Nous sommes une famille. Que nous ayons des enfants ou non, nous, les Montréalais prenons soin les uns des autres. J'ai eu le privilège de présider plusieurs campagnes et de soutenir de nombreuses causes importantes, mais Le Children occupe une place spéciale dans mon cœur. En participant à ce tournoi, les golfeurs aident les enfants malades de Montréal, plus particulièrement ceux qui ont besoin de soins essentiels et chroniques, à retrouver leur énergie débordante. Merci à tous de votre générosité », déclare Mitch Garber, C.M., et président d'honneur de l'édition 2022 du tournoi.

Toutes les recettes du tournoi seront versées au Children. Les dons financent des bourses de recherche pour des médecins qui souhaitent acquérir une expertise dans des spécialités chirurgicales, sous la tutelle de l'équipe chirurgicale renommée du Children. Les bourses permettent aussi à l'Hôpital de recruter les meilleurs et les plus brillants médecins au monde. Par ailleurs, le tournoi de cette année viendra aussi en aide à un programme d'intervenants pivots, ou « corridor de soins », destiné à améliorer la coordination des soins, l'éducation des patients et l'accès aux ressources dans la communauté. Le « corridor de soins » du Children est élaboré à partir des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes, et il sert de modèle à d'autres centres pédiatriques au Canada et à l'étranger.

« Au nom des enfants et des familles qui comptent sur l'Hôpital pour obtenir des soins, je remercie du fond du cœur Mitch Garber, Charles-Édouard Morin et tous les membres du comité organisateur. L'organisation de ce tournoi est une tâche colossale, et votre engagement envers Le Children est inestimable », souligne Renée Vézina, présidente de La Fondation du Children. « Je remercie également nos commanditaires. C'est grâce à leurs généreuses contributions que cet événement est rendu possible. Un énorme merci à tous les golfeurs pour leur soutien. Vous aidez des enfants malades à retrouver la santé et peut-être même à redevenir tannants. Parce que nous savons tous qu'un enfant tannant est un enfant en santé. »

Commanditaires du 26e tournoi de golf annuel de La Fondation du Children

Platine :

Fondation Aune, Mavrik Corp., Nova Steel , Starlight Investments

Or :

Fednav, Fondation Gustav Levinschi, Pipe & Piling Supplies Ltd.

Argent :

Dickson Golf, Fondation Oka & Grégoire, Metro inc., Pembroke Private Wealth, PwC Canada, Turtle Creek Asset Management

Bronze :

Formula Growth Limited, KPMG s.r.l/S.E.N.C.R.L, Kruger Inc., Michael Kors Canada, Nuvei Technologies Corp., Q Residential, Divco

Légende

Charles-Édouard Morin, président du comité organisateur du 26e tournoi de golf annuel de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Katrin Nakashima, Présidente du conseil d'administration de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Mitch Garber, C.M., et président d'honneur de l'édition 2022 du tournoi de golf de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le Children est l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. Il soutient le programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill qui, en 2022, s'est classé parmi les trois meilleurs instituts de recherche au Canada. La Fondation a lancé une grande campagne de financement dont l'objectif de 200 millions de dollars est le plus ambitieux pour un hôpital pédiatrique dans l'histoire du Québec. Les fonds amassés serviront à financer des projets révolutionnaires qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront Le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 580 millions de dollars, qui ont aidé des enfants malades à Montréal et dans le monde entier à se remettre sur pied et à redevenir des petits tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, rendez-vous à fondationduchildren.com.

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements: Lisa Dutton, directrice, relations avec les médias et relations publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 514‑264‑6514 [email protected]