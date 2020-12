Tout le Québec s'investit - Québec soutient financièrement la troisième phase du projet des Serres Toundra

QUEBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au nom du gouvernement du Québec, annonce que le gouvernement s'engage à soutenir financièrement l'entreprise Serres Toundra inc., de Saint-Félicien au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la réalisation de la troisième phase de son projet de complexe serricole. Cette aide provient de deux sources distinctes. D'une part, Investissement Québec accorde une somme de 30 millions de dollars sous la forme d'un prêt provenant de ses fonds propres. D'autre part, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation remboursera une partie de la facture d'électricité de l'entreprise au cours des 8 prochaines années, et ce, jusqu'à concurrence de 20 millions de dollars.

Comportant plusieurs phases, depuis 2016, le projet des Serres Toundra consiste à construire des serres hautement technologiques pour la production annuelle de fruits et de légumes. La troisième phase du projet, évaluée à 50 millions de dollars, vise à ajouter 8,5 hectares de culture en serre, ainsi qu'à augmenter les capacités électriques et les stations d'emballage.

« D'ici 2025, notre gouvernement entend doubler la superficie de la production de légumes en serre afin d'augmenter notre autonomie alimentaire et d'engendrer des retombées économiques pour l'ensemble des régions du Québec. Dans cet esprit, les entreprises comme Serres Toundra profiteront de plusieurs avantages concrets pour contribuer au succès de ce grand projet de société. La mobilisation et l'engagement de tous sont des ingrédients essentiels pour atteindre l'ambitieux objectif de faire croître l'autonomie alimentaire du Québec. Il ne tient qu'à nous de transformer la situation de crise provoquée par la pandémie actuelle en occasion de nous améliorer et de renforcer notre compétitivité sur les marchés, pour bâtir un Québec plus autonome, plus fort et plus fier, doté d'un secteur bioalimentaire prospère, durable et ancré sur le territoire. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« L'appui de 30 millions de dollars d'Investissement Québec permettra à l'entreprise Serres Toundra d'investir dans de nouveaux équipements, d'augmenter sa superficie de production et de diversifier ses cultures. Comptant parmi les plus importants producteurs de légumes en serre au Québec, l'entreprise est en voie de devenir un chef de file dans son domaine en Amérique du Nord, et nous sommes ravis de contribuer à l'atteinte de cet objectif. »

M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Ce projet est structurant pour l'économie régionale, car il permet de diversifier les secteurs d'activité du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'exploiter de nouvelles technologies au profit d'une production agricole durable. Je salue la volonté des Serres Toundra d'approvisionner nos marchés en fruits et en légumes à l'année et de nous faire profiter d'aliments frais, peu importe la saison. »

Mme Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Depuis leurs débuts à Saint-Félicien, les Serres Toundra font preuve d'ingéniosité et de perspicacité pour mener à bien ce projet porteur. Je constate avec beaucoup d'enthousiasme que l'entreprise connaît aujourd'hui une belle croissance et qu'elle augmentera même sa production de fruits et de légumes, répondant ainsi aux besoins alimentaires des Québécois. »

Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Investissement Québec est fier d'appuyer les Serres Toundra, un acteur clé de la dynamique industrie serricole d'ici, dans leur plan de croissance. Les répercussions de la crise sanitaire liée à la COVID-19 nous auront fait mesurer collectivement combien il est crucial d'augmenter notre autonomie alimentaire et, surtout, de soutenir nos producteurs locaux. Investissement Québec entend continuer d'intervenir en ce sens et de jouer pleinement son rôle en stimulant le développement économique régional. »

M. Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« La pandémie actuelle nous fait prendre conscience à quel point notre province doit augmenter son autonomie alimentaire pour pallier les événements futurs. Les programmes mis en œuvre récemment par le gouvernement du Québec pour stimuler l'industrie serricole au Québec vont en ce sens et les Serres Toundra tiennent à participer à cet effort collectif. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui un investissement de 50 millions de dollars pour la réalisation de la troisième phase de notre projet de complexe serricole. C'est un ajout de 8,5 hectares de serriculture qui seront en exploitation en novembre 2021. Nous remercions Desjardins, Investissement Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de précieux partenaires financiers des Serres Toundra. »

M. Éric Dubé, président-directeur général des Serres Toundra

Fondées en 2014, les Serres Toundra sont une entreprise de production de légumes de serres établie à Saint-Félicien, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dès la première phase de la construction de son complexe serricole, l'entreprise s'est imposée comme le plus important producteur de concombres de serre au Québec.

La troisième phase du projet en chiffres :

Investissement total lié aux nouvelles installations : 50 millions de dollars;



Nombre d'emplois créés : 55;



Superficie de serres ajoutée : 8,5 hectares.

Le projet de l'entreprise s'inscrit dans les orientations de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde du gouvernement du Québec et dans la Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025, de même que dans les mesures, accompagnées d'un investissement de 157,2 millions de dollars, destinées à accroître l'autonomie alimentaire et à soutenir la relance économique.

du gouvernement du Québec et dans la Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025, de même que dans les mesures, accompagnées d'un investissement de 157,2 millions de dollars, destinées à accroître l'autonomie alimentaire et à soutenir la relance économique. Il répond aussi à la volonté gouvernementale de doubler la superficie de culture en serre au Québec, afin de permettre aux Québécois d'avoir accès à des fruits et des légumes locaux à longueur d'année.

Le gouvernement du Québec a déjà contribué à la réalisation des deux premières phases du projet des Serres Toundra par l'entremise du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Pour la première phase, une garantie de prêt, pour un montant maximal de 23 millions de dollars, et une garantie de marge de crédit à 50 %, pour une somme maximale de 2 millions de dollars, ont été consenties. Pour la deuxième phase, un prêt de 8 millions de dollars a été accordé.

