Le nouvel assistant de carrière alimenté par l'IA générative de FutureFit AI propose aux gouvernements et aux employeurs une approche transformatrice pour offrir aux chercheurs d'emploi et aux travailleurs une orientation professionnelle de qualité, l'accès à la formation professionnelle et la recherche d'emploi à une fraction du coût.

NEW YORK et TORONTO, 27 septembre 2023 /CNW/ - FutureFit AI, entreprise technologique axée sur le futur du travail, a annoncé aujourd'hui le lancement bêta de Career Copilot , un assistant de carrière intelligent alimenté par l'IA générative qui mettra en contact plus rapidement les chercheurs d'emploi et travailleurs avec des services de carrière, des programmes de formation et des emplois, en partenariat avec les organismes gouvernementaux et les employeurs.

Près d'un an après la sortie de ChatGPT, Career Copilot fait son entrée sur le marché dans un contexte de prévisions difficiles : au moins la moitié de la main-d'œuvre devrait connaître des changements d'emploi en raison de l'IA au cours des prochaines années. En parallèle, les employeurs de secteurs essentiels comme les soins de santé et la fabrication font face à des pénuries persistantes de main-d'œuvre qualifiée et de talents. Career Copilot vise à concilier ces défis en s'appuyant sur cette même technologie qui menace de perturber les marchés du travail, en vue de créer plus rapidement de nouvelles voies vers les occasions émergentes.

Les organismes gouvernementaux sont l'un des deux principaux segments de marché avec lesquels FutureFit AI établit un partenariat pendant la période bêta afin d'offrir l'accès à Career Copilot. Ces organismes ont la possibilité de transformer les services de main-d'œuvre qu'ils offrent aux chercheurs d'emploi en offrant une version de Career Copilot propre à leur organisation qui peut intégrer les données des programmes locaux, acheminer les chercheurs d'emploi vers les bons services, et compléter les flux de travail actuels afin d'améliorer la capacité du personnel.

« Alors que les pénuries de talents persistent, les organismes de main-d'œuvre de tout le pays doivent relever le défi de taille qui consiste à intégrer dans le système de main-d'œuvre des chercheurs d'emploi qui ont toujours été mal desservis et leur fournir des conseils personnalisés, adaptables et abordables sur le marché du travail », a déclaré Mardy Leathers, ancien directeur d'État du système de main-d'œuvre publique du Missouri. « Career Copilot représente une occasion exceptionnelle pour les organismes étatiques et locaux de main-d'œuvre de réinventer la prestation de services grâce au pouvoir d'un assistant de carrière alimenté par l'IA qui a le potentiel d'accroître la portée, l'accessibilité et les résultats sur le marché du travail. »

FutureFit AI travaille également en partenariat avec des employeurs pendant la période bêta afin d'offrir un accès à Career Copilot comme moyen d'améliorer les possibilités d'avancement tout au long du cycle de vie des employés. Les employeurs ont la possibilité de transformer leur soutien aux employés et aux candidats actuels lors du processus d'embauche en offrant une version de Career Copilot propre à leur entreprise qui peut accepter des postes ouverts, diriger les personnes vers des ressources internes et externes et fournir des données essentielles sur les talents.

« L'un des plus grands défis que doivent relever nos employés consiste à découvrir leur passion, leur potentiel et leur parcours professionnel. Pour bâtir un écosystème de main-d'œuvre efficace, nous devons mieux relier les talents aux occasions et aux soutiens », a déclaré Marguerite Samms, directrice de l'apprentissage chez Intermountain Health, un système de santé qui emploie 60 000 travailleurs. « Pour y parvenir, nous avons besoin d'atteindre une vitesse et une échelle exceptionnelles, assorties d'une expérience humaine personnalisée. Career Copilot crée de nouvelles possibilités pour mieux mobiliser les employés actuels afin d'améliorer leur engagement et leur mobilité, ainsi que les candidats dans notre processus d'acquisition de talents pour obtenir de meilleurs résultats d'embauche. »

D'un point de vue technique, Career Copilot offre une solution globale dans plus de 50 langues et comprend une fonction de profilage intelligent, un soutien pour renforcer la motivation, des données sur le marché du travail, l'automatisation des flux de production et l'adaptation aux clients, pour proposer à davantage de personnes un soutien de qualité à un coût bien moindre pour les organismes gouvernementaux et les employeurs. En plus des capacités d'IA génératives avancées, FutureFit AI a investi massivement pour veiller à ce que Career Copilot dispose de mesures de sécurité des données et de protection des renseignements personnels de pointe afin de protéger les données sensibles de l'organisation et des utilisateurs, et a mis en place des principes et pratiques d'IA responsable pour réduire les préjugés, améliorer l'exactitude et fournir des mesures de protection.

« L'accélération des progrès technologiques signifie que la main-d'œuvre évolue plus rapidement que jamais, et de nombreuses personnes risquent de prendre du retard dans l'économie sans avoir accès à des conseils professionnels personnalisés », a déclaré Terralynn Forsyth, responsable des données et cofondatrice de FutureFit AI. L'IA nous aide à atteindre le double objectif d'étendre radicalement notre rayonnement tout en offrant une orientation professionnelle hautement personnalisée aux employés. Notre équipe chez FutureFit AI est extrêmement heureuse de l'impact que Career Copilot aura sur notre gouvernement et nos employeurs partenaires, mais encore plus sur les personnes qu'ils servent en créant une mobilité économique pour tous. »

Pour en savoir plus sur Career Copilot et explorer la façon dont les organismes gouvernementaux et les employeurs peuvent profiter de la version bêta, visitez la page d'annonce de Career Copilot de FutureFit AI.

À propos de FutureFit AI

FutureFit AI s'associe à des organismes gouvernementaux et des employeurs du classement Fortune 500 pour fournir aux travailleurs un outil alimenté par l'IA favorisant leur avancement professionnel. FutureFit AI est une jeune entreprise en plein essor qui est toujours à la recherche de talents axés sur la mission pour se joindre à son équipe et atteindre son prochain niveau d'impact. Consultez les postes vacants sur la page des carrières de FutureFit AI .

