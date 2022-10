TOUS UNIS CONTRE LA CYBERFRAUDE!

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Clinique de cyber-criminologie lance officiellement LA TOUTE PREMIÈRE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE SIGNALEMENT DE CYBERFRAUDE au Québec et au Canada.

Avec Fraude-alerte.ca, la Clinique de cyber-criminologie mise sur l'entraide communautaire pour lutter contre la cyberfraude mais aussi sur l'expertise d'étudiant·e·s formé·e·s dans ce domaine, le tout chapeauté par Benoît Dupont, professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité.

Lutter contre la cyberfraude, C'EST POSSIBLE! Fraude-alerte.ca sera un outil déterminant et essentiel contre ce fléau qui ne fait que croître chaque jour, que les arnaques se fassent par le biais d'Internet ou du téléphone.

Comment ça marche? « Cette plateforme gratuite offre un espace sûr où les francophones du Canada peuvent partager leurs expériences face aux fraudeurs, ainsi que signaler toute activité suspecte (sur internet, sites web, applications, courriel, téléphone, sms) qu'ils ont pu rencontrer. Ces milliers de signalements de tous les types de cyberfraudes et arnaques permettent alors aux utilisateur·rice·s d'être averti·e·s et d'éviter de tomber dans les pièges qui sont de plus en plus subtiles et sophistiqués. Et contre ces attaques, nous nous devons de jouer la carte de la solidarité et de rester informés! », explique Akim Laniel-Lanani, directeur des opérations de la Clinique de cyber-criminologie.

« Avec le nombre croissant de cyberfraudes qui se produisent chaque jour, il est plus important que jamais pour la population de s'unir contre cette menace. La Clinique de cyber-criminologie s'engage à contribuer à la sécurité de nos communautés, et nous encourageons tout le monde à visiter Fraude-alerte.ca et à s'impliquer! », poursuit-il.

Cette plateforme a été créée dans un seul but : unir la communauté francophone du Canada dans la lutte contre les fraudeurs en ligne en fournissant de l'information, des ressources, des outils et le soutien nécessaire pour naviguer en ligne en toute sécurité.

Fraude-Alerte.ca s'engage à aider les Canadien·nes francophones à se tenir informé·e·s des dernières cyberfraudes et à s'en protéger. En test depuis avril 2022, notre plateforme en ligne offre aux utilisateur·rice·s une mine d'informations, incluant des conseils personnalisés en fonction des cas individuels, des conseils, des solutions adaptés, des articles rédigés par des analystes en cyber-prévention, ou encore des récits authentiques de personnes qui ont été victimes ou témoins de fraude en ligne. Les informations fournies sur la plateforme sont vérifiées par les analystes de la Clinique de cyber-criminologie lorsqu'elles émanent du public ou proviennent directement de l'expertise d'étudiant·e·s universitaires formé·e·s aux questions de cybercriminalité - vous savez donc que vous obtenez des informations et des conseils fiables! Visitez-nous dès aujourd'hui à Fraude-alerte.ca - soyons solidaires et travaillons ensemble contre la cyberfraude!

Contact : Akim Laniel-Lanani, [email protected], Tél : 514-343-6111 ext. 42675

SOURCE Clinique de cyber-criminologie