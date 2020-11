GUANGZHOU, Chine, 19 novembre 2020 /CNW/ - Cet article a été rédigé par le comité organisateur de la Convention mondiale 5G (fourni par Science and Technology Daily) :

Le 17 novembre 2020, le journaliste a appris, lors de la conférence de presse de la Convention mondiale 5G 2020 tenue par le bureau d'information du gouvernement populaire de la province du Guangdong, que l'évènement organisé conjointement par le gouvernement populaire de la province du Guangdong de la RPC, la Commission nationale de développement et de la réforme de la RPC, le ministère des Sciences et Technologies de la RPC et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la RPC, aura lieu à Guangzhou du 26 au 28 novembre. La Convention a lieu sous le thème « Tous pour la 5G+, la 5G+ pour tous ».

La Convention mondiale 5G, qui est le premier évènement international de la planète dans le domaine de la 5G, a eu lieu pour la première fois à Beijing en 2019. L'évènement a permis de réunir des experts, des universitaires et des dirigeants d'entreprises du monde entier qui ont participé à des discussions approfondies sur le thème « La 5G change le monde, la 5G crée le futur ». Voici la liste des participants à la cérémonie d'ouverture : Cai Qi, membre du bureau politique du comité central du PCC et secrétaire du comité municipal de Beijing du PCC; Wang Yong, conseiller d'État; Wang Zhigang, ministre des Sciences et Technologies de la RPC; Miao Wei, ancien ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information de la RPC, et Lin Nianxiu, directeur adjoint de la Commission nationale de développement et de la réforme de la RPC. L'évènement reflète parfaitement la grande attention que le Parti et les dirigeants des États accordent au développement de la 5G.

La Convention mondiale 5G 2020, qui se tiendra à Guangzhou, rassemblera des scientifiques importants et influents dans les domaines de l'information et de la communication mondiales, des fournisseurs de services 5G de renommée internationale ainsi que des fournisseurs d'applications 5G. Ceux-ci participeront à des échanges et des discussions sur les technologies de pointe, les tendances de l'industrie et les applications novatrices dans le domaine de la 5G. La Convention reflétera pleinement l'attrait de la 5G au sein du contexte économique mondial actuel, ainsi que son importance dans le nouveau modèle de développement à deux cycles. Elle mettra en lumière le fait que la 5G favorise la mise à niveau des industries traditionnelles ainsi qu'une nouvelle vie numérique, offrant des « avantages intelligents », en plus de démontrer au monde entier le rôle et la valeur de l'autonomisation de l'industrie 5G.

Les scénarios d'application de la 5G poussent comme des champignons

Au début de 2020, la 5G a joué un rôle crucial dans la lutte contre la COVID-19 et a favorisé les processus de « retour au travail » et de « reprise de la production ». La technologie 5G a été appliquée à l'éducation à distance, aux services médicaux à distance, à la lutte contre la pandémie, au travail à distance et au transport intelligent. Les scénarios d'application de la 5G se sont multipliés et ont connu une croissance explosive. Les gens peuvent déjà voir comment la 5G est un avantage dans leur quotidien en général. Le développement d'une intégration profonde entre la 5G et d'autres secteurs présente également ses avantages économiques et sociaux potentiels.

Les statistiques montrent qu'il y avait plus de 690 000 stations de base 5G en Chine à la fin de septembre 2020, ce qui donne un accès à la 5G dans presque toutes les villes de Chine. De plus, le nombre de terminaux 5G a dépassé les 160 millions. L'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications prévoit que l'investissement cumulatif dans la construction du réseau 5G en Chine pourrait atteindre 1,2 billion de yuans d'ici 2025. Cela alimentera la chaîne industrielle en amont et en aval ainsi que les investissements dans les applications de différentes industries, qui dépasseront les 3,5 billions de yuans.

En mai dernier, la Chine avait mis en œuvre 484 applications de la 5G dans des scénarios de la vie courante. En ce qui concerne les segments industriels, la 5G a d'abord été mise en œuvre dans des domaines tels que les soins de santé intelligents, les médias d'information, la ville intelligente, l'Internet des véhicules et l'Internet industriel.

La 5G profitera à toute l'humanité

Alors que l'industrie 5G est en plein essor en Chine, la norme harmonisée à l'échelle mondiale pour la 5G a mené à l'intégration profonde de la chaîne industrielle 5G internationale. Le développement de l'industrie mondiale des communications mobiles a déjà donné lieu à un modèle de fonctionnement où « chacun a quelque chose de l'autre » : Les entreprises d'équipement, de terminaux, de puces et d'instruments d'essai coopèrent afin de réaliser des bénéfices mutuels et de rechercher le développement et l'innovation en matière de 5G. Elles sont à la tête du progrès technologique 5G grâce à l'innovation technologique, elles facilitent la maturité technologique 5G en élargissant les champs d'application et elles favorisent le partage d'informations 5G par le biais de la coopération internationale. En outre, « l'approfondissement de la coopération et l'ouverture pour atteindre des résultats gagnant-gagnant » sera toujours le fil conducteur de l'industrie 5G.

Lors de la séance plénière du 23e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le président Xi Jinping a appelé à des efforts conjoints et à une coopération gagnant-gagnant pour faire face aux changements profonds qui n'ont pas été observés dans le monde depuis un siècle. La Chine est disposée à partager avec le reste du monde ses dernières réalisations en matière de recherche et de développement, y compris celles liées à la technologie 5G. De plus, le développement de la 5G en Chine a toujours été guidé par les principes d'innovation indépendante, d'ouverture et de coopération. La Chine accorde également de l'importance à la discussion, à un construction commune et au partage du développement de la 5G dans le processus.

Le développement de la 5G en Chine apportera des changements révolutionnaires dans le développement économique et social, la production et la vie en général sur la scène nationale. Il ouvrira également la porte sur le monde et aura un effet probant sur l'industrie mondiale des communications mobiles. La Chine est prête à intégrer activement les enseignements mondiaux, à collaborer avec les autres et à progresser grâce à des efforts concertés.

Le succès de la 5G découle des efforts conjoints de l'industrie mondiale. La 5G sera également bénéfique pour l'ensemble de l'humanité et favorisera l'autonomisation de la vie en général ainsi que de l'industrie. Selon la présentation publiée par le comité organisateur de la Convention mondiale 5G, celle-ci se déroulera selon une nouvelle méthode électronique et traditionnelle, consistant en une cérémonie d'ouverture, une conférence principale et des conférences au sommet.

Le thème de la Convention est « Tous pour la 5G+, la 5G+ pour tous ». La conférence principale est entièrement axée sur ce thème, et dix autres conférences aborderont le thème « Tous pour la 5G+, la 5G+ pour tous » selon différentes perspectives. Des invités internationaux et plus de 60 représentants des opérations à l'étranger assisteront à l'évènement. Lors de la Convention, une exposition d'une superficie d'environ 12 000 mètres carrés aura lieu du 26 au 28 novembre.

La 5G sera mise en valeur dans le développement de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao

Il est explicitement indiqué dans l'aperçu du plan de développement de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, publié par le Comité central du PCC et le Conseil d'État en février 2019, que nous devons promouvoir les technologies de l'information de nouvelle génération et les transformer en nouvelles industries faisant figure de piliers. Il y est aussi clairement suggéré d'encourager un certain nombre de grands projets industriels dans des domaines clés comme les récentes technologies d'affichage, les technologies de communication de nouvelle génération, la 5G et l'Internet mobile.

À titre de coorganisateur de l'évènement, la province du Guangdong fait activement la promotion du développement de l'application industrielle de la 5G. En 2019, la province du Guangdong a publié son plan d'action provincial pour accélérer le développement de l'industrie au moyen de la 5G (2019-2022), qui précise l'orientation et les objectifs associés au développement de l'industrie de la 5G. Comme elle est l'une des premières villes à utiliser la technologie 5G en Chine dans le cadre d'un projet pilote, Guangzhou attache une grande importance au déploiement rapide de la 5G, à l'accélération de la culture de nouveaux types d'entreprises, de nouvelles économies et de nouveaux élans, et à la création d'un dynamisme inédit sous l'impulsion de la science et de la technologie. Elle compte ainsi obtenir un soutien important, afin d'atteindre son objectif de « vieille ville, nouvelle vitalité ».

La Convention explorera le nouveau point de départ, et les nouvelles orientations et possibilités de la 5G en combinant les tendances de développement de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et en tenant compte du processus de mise en œuvre commerciale, en plus de favoriser l'intégration de la 5G dans toutes les industries et de faire le lien entre tous les éléments au profit du public. Finalement, elle favorisera le développement autonome de la région de la Grande Baie.

Il est maintenant possible de vous inscrire pour participer à la Convention mondiale 5G 2020 et à l'exposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web officiel de la Convention à l'adresse http://www.w5gc.com.

SOURCE Science and Technology Daily

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Haoyuan Yu, 13621282870, [email protected]; Linlin Fang, 13911995172, [email protected]