Tous les regards sont tournés vers l'avenir alors que Daxing cherche à devenir une zone d'innovation

Le concours « Future City » Explorer Global Innovation Competition a commencé le 27 mai et durera jusqu'à la fin août.

« Axé sur quatre thèmes, à savoir le développement écologique et à faibles émissions de carbone, l'inclusion culturelle, les nouvelles méthodes de consommation et les technologies intelligentes, l'événement a pour objectif de recueillir des propositions sur le développement urbain, de stimuler l'innovation dans les modèles politiques, technologiques et commerciaux, et de favoriser la répartition et le jumelage des ressources », a dit le comité administratif de la BDIAEZ, l'organisateur du concours.

Le secteur des technologies intelligentes, par exemple, recherche des technologies, des modèles et des propositions de pointe qui améliorent la gestion et les services de la zone et qui aident à bâtir une ville intelligente.

Les jeunes universitaires, les étudiants et les instituts de recherche, ainsi que les entreprises de technologie et les entreprises en démarrage d'ici et d'ailleurs sont invités à présenter leurs idées et leurs projets.

« Centrée autour de l'aéroport international Beijing-Daxing, la BDIAEZ dans le district de Daxing à Beijing servira de champ expérimental et apportera un soutien aux meilleurs concurrents, faisant progresser l'industrialisation et le lancement de leurs projets, a déclaré l'organisateur.

En plus des prix, ils seront recommandés à des investisseurs et recevront des conseils des chefs de file de l'industrie et d'établissements universitaires renommés. »

Le concours s'inscrit dans le cadre d'événements tenus récemment par la BDIAEZ, qui est à la recherche de plans et de conceptions pour le développement du carrefour international de conventions, d'expositions et de consommation. Le projet vise à promouvoir les entreprises dans le domaine des congrès et des expositions, ainsi qu'à stimuler la consommation.

L'espace principal de la BDIAEZ couvre environ 150 kilomètres carrés, dont 50 km2 à Beijing et le reste dans la ville de la province voisine, Hebei. Le carrefour international de conventions, d'expositions et de consommation sera situé dans la région est du secteur de Beijing.

Selon le comité administratif, le Conseil d'État a approuvé la création de la zone économique en 2016, dans le but stratégique de la transformer en une zone de transport pour les échanges internationaux, une zone importante pour la technologie aérienne nationale et une zone de démonstration pour le développement coordonné de Beijing et des provinces du Hebei et de Tianjin.

En tirant parti de l'aéroport et des politiques préférentielles des zones fonctionnelles, la BDIAEZ construit un centre où sont rassemblées les ressources mondiales ainsi qui constitue une nouvelle force motrice pour la croissance économique régionale.

Le modèle industriel global de la BDIAEZ a pris forme, avec l'industrie de la vie et de la santé comme chef de file, les services et la sécurité aérienne haut de gamme comme fondement, ainsi qu'avec les technologies de l'information de nouvelle génération et l'équipement de pointe comme réserve.

Six grands parcs industriels ont été construits, dont un centre de services d'innovation de la zone de libre-échange, un parc technologique de fabrication intelligente d'équipements médicaux, un complexe avec un incubateur biomédical et un complexe axé sur les activités internationales

La BDIAEZ est la seule région de Beijing à adopter des politiques favorables à la zone de libre-échange et au parc scientifique de Zhongguancun, une zone de démonstration de haute technologie dans la capitale, tout en suivant les stratégies de la ville pour ouvrir son secteur de services.

Le comité administratif de la BDIAEZ dispose maintenant de 80 droits administratifs, dont 49 sont délégués par le gouvernement du district de Daxing et 31 par les autorités municipales.

Des progrès notables ont été réalisés dans la création d'un environnement favorable aux affaires avec des procédures d'approbation simplifiées et des services optimisés.

La BDIAEZ fournit également une aide individuelle aux entreprises en difficulté, en établissant une plateforme de service en ligne pour améliorer l'efficacité des approbations.

Selon le comité administratif, la zone économique prévoit conclure 20 énormes projets et en mettre six en production cette année.

Le comité continuera de mettre des réformes en place, de cultiver les industries axées sur l'exportation et d'aider à assurer le bon fonctionnement de l'aéroport.

D'ici 2035, une zone économique moderne, intelligente et écologique sera construite. Sur le plan du développement de la zone, elle jouera un rôle essentiel dans la promotion d'un développement régional de haute qualité.

À ce stade, l'aéroport international Beijing-Daxing devrait devenir une plaque tournante de l'aviation internationale, avec un nombre annuel de passagers pouvant atteindre 100 millions.

