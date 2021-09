Tous les partis politiques doivent s'engager à réviser le système d'accès à l'information archaïque du Canada

OTTAWA, ON, le 8 sept. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (CAJ) invite tous les chefs de parti à démontrer comment leur gouvernement mettrait en œuvre les réformes au système d'accès à l'information archaïque du Canada qui s'imposent depuis longtemps lors des débats des chefs fédéraux qui auront lieu ce soir en français et demain en anglais au Musée canadien de l'histoire à Gatineau au Québec

« Le droit de savoir des Canadiens est très souvent mal servi par notre système fédéral d'accès à l'information défaillant », a déclaré le président du CAJ, Brent Jolly. « En examinant les plateformes des partis, on ne trouve que peu de mentions de plans de réformes, ce qui constitue un jeu de trompe d'œil digne de Houdini visant à maintenir les citoyens dans l'ignorance perpétuelle de la manière dont les décisions gouvernementales sont prises. »

Le plus récent exemple du dysfonctionnement du système inefficace d'accès à l'information canadien a été relaté dans un article accablant du journaliste Ian Young publié dans le South China Morning Post la semaine dernière. Dans son article, Young détaille sa lutte de cinq ans avec l'Agence du revenu du Canada pour obtenir les résultats d'une enquête établissant un lien entre la migration des millionnaires et la fraude fiscale présumée et le prix élevé des maisons à Vancouver.

Un examen des plateformes électorales de tous les partis fédéraux révèle que seuls le Parti conservateur du Canada et le Parti vert du Canada font une référence explicite à la Loi sur l'accès à l'information fédérale.

Selon le programme électoral des Conservateurs, s'ils sont élus, leur gouvernement « va respecter les obligations légales que ce gouvernement libéral ignore en procédant à l'examen de la Loi sur le lobbying et de la Loi sur l'accès à l'information, requis depuis longtemps, pour assurer qu'elles ont à jour et suffisamment sévère pour gagner la confiance des Canadiens ». Ils ajoutent que leur gouvernement donnera des pouvoirs supplémentaires au commissaire à l'information pour qu'il puisse ordonner aux ministères de publier rapidement des informations et obliger les sociétés d'État à publier davantage de données dans des formats lisibles par machine.

Dans sa plateforme, le Parti vert du Canada propose d'« élargir la portée de la Loi sur l'accès à l'information au cabinet du Premier ministre, aux cabinets des ministres et à l'administration du Parlement ».

Les programmes du Nouveau Parti Démocratique , du Bloc Québécois et du Parti Libéral n'invoquent pas directement les réformes de la Loi sur l'accès à l'information fédérale.

Pendant la campagne électorale de 2015, la plateforme du Parti libéral de Justin Trudeau promettait de rendre « l'information gouvernementale plus accessible ». Juste avant le déclenchement des élections le mois dernier, la CAJ a soumis un rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor en vue de son examen mandaté de la Loi sur l'accès à l'information qui critiquait l'inaction du gouvernement depuis de nombreuses décennies.

« Depuis les grandes promesses de la campagne de 2015, nous avons à peine entamé la modernisation d'un système figé dans les années 1980 », a déclaré Jolly. « Une démocratie fonctionnelle se nourrit du libre d'accès à des informations précises. L'article de Young met à nu les conséquences réelles des retards fréquents et importants à répondre aux demandes d'information. »

Au début de la campagne électorale fédérale, la CAJ, de concert avec plus d'une douzaine de groupes de défense de la liberté de la presse et de l'intérêt public, dont le Centre for Free Expression de l'Université Ryerson, les Journalistes canadiens pour la liberté d'expression, la Canadian Media Lawyers Association, la B.C. Freedom of Information and Privacy Association et l'organisation Liberté de la presse Canada, a soumis des questionnaires à tous les chefs des partis fédéraux. Nous avons hâte de partager leurs soumissions dans les jours et les semaines à venir.

L'Association canadienne des journalistes est un organisme professionnel national de journalistes qui compte plus de 1000 membres partout au Canada. Sa mission première est de défendre les questions d'intérêt public et d'assurer le développement professionnel de ses membres.

SOURCE Canadian Association of Journalists

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter: Brent Jolly, Président, Association canadienne des journalistes, (289) 387-3179

Liens connexes

http://www.caj.ca/