Tournée saguenéenne pour la ministre de la Famille : des centaines de places en cours de réalisation dans la région

SAGUENAY, QC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, était en tournée aujourd'hui dans la région du Saguenay pour inaugurer et visiter plusieurs chantiers de nouvelles installations de services de garde qui permettront la création de 283 nouvelles places subventionnées. À celles-ci s'ajoutent 100 places pour la région du Lac-Saint-Jean. Profitant de l'occasion, la ministre a fait un bilan des réalisations qui se sont concrétisées ou qui sont en voie de l'être depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles en octobre 2021.

Au cours des trois dernières années, près de 48 millions de dollars ont été injectés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la réalisation de 758 places à 9,10 $ par jour dans les services de garde éducatifs à l'enfance. De plus, 383 places sont aussi en cours de réalisation dans 17 projets. Environ 300 places en communauté et en entreprise sont également disponibles. Ce sont donc près de 1 700 nouvelles places subventionnées, en comptant les conversions, qui seront offertes aux familles de la région.

Lors de sa tournée, la ministre a procédé à l'inauguration du CPE Les Trottineurs de l'hôpital de Chicoutimi en compagnie de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, de Mme Julie Dufour, mairesse de Saguenay, de M. Marc Thibeault, directeur général adjoint du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et de Mme Catherine Boivin, présidente du CPE. Ce nouveau centre de la petite enfance accueillera 98 enfants, dont 20 âgés de 18 mois et moins.

La ministre a aussi profité de son passage pour rencontrer le bureau coordonnateur Des Lutins afin d'échanger sur les enjeux propres à la garde en milieu familial dans la région et de faire le point sur les différents projets en cours. Elle a procédé au lancement officiel des travaux du CPE Campus des Lutins, une installation en partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi et le Cégep du Chicoutimi. Elle a également visité plusieurs chantiers dont elle a pu constater, sur le terrain, l'état d'avancement, soit l'installation Grandeur nature du CPE Gari-Gatou, le CPE La Grange des Lutins, qui est en voie d'être finalisé, et l'agrandissement du CPE Les Petits Cailloux.

« Nous poursuivons notre travail au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec de nouvelles places qui viendront répondre aux besoins de nombreuses familles. Avec les 17 projets en cours, nous continuons d'investir pour la petite enfance de la région. Cela signifie plus d'enfants qui reçoivent une éducation de qualité dans un endroit chaleureux et convivial, plus de parents qui peuvent retourner sur le marché du travail et, enfin, plus de familles qui peuvent utiliser un service abordable près de chez elles. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

« Je suis très heureuse de voir que près de 100 enfants pourront se retrouver dans un milieu et un environnement qui leur permettront de s'épanouir dans les premières années de leur vie. Ces 98 nouvelles places pour nos bambins s'additionnent à plusieurs projets qui ont vu le jour chez nous au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis notre arrivée au pouvoir. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

On peut prendre connaissance de la liste des 17 projets, qui comprend trois projets dans des communautés des Premières Nations et Inuit en cours de réalisation, sur la page Web du Ministère.

Il y a au total 8 483 places offertes au Saguenay-Lac-Saint-Jean en date du 31 août 2024, dont 2 720 places en milieu familial.

28 projets de responsables de services de garde éducatifs à l'enfance en communauté et en entreprise sont en activité dans la région, pour un total de 297 places. Le projet pilote de responsables d'un service de garde éducatif en communauté et en entreprise permet d'accueillir les enfants ailleurs que dans une résidence. Par exemple, une municipalité ou une entreprise peut offrir un local à une personne responsable en service de garde afin de créer rapidement de 6 à 12 places.

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles en octobre 2021, à l'échelle du Québec, 25 000 nouvelles places à 9,10 $ ont été créées incluant les places dans les milieux familiaux, et 8 639 places non subventionnées ont été converties en places à contribution réduite.

