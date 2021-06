Tournée régionale du ministre Jonatan Julien aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, également ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, entame aujourd'hui une tournée de deux jours aux Îles-de-la-Madeleine.

« C'est un privilège pour moi d'avoir été nommé ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire, je n'ai pas pu m'y rendre aussi rapidement que je l'aurais souhaité. Je m'engage à être présent pour l'ensemble de la communauté madelinienne », a déclaré M. Julien.

Au cours de sa tournée, M. Julien discutera avec plusieurs acteurs de la communauté des dossiers importants pour la région. Il rencontrera notamment le maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre. Ce sera alors l'occasion de discuter de différents travaux et de les entreprendre rapidement afin de valoriser et de développer le plein potentiel socioéconomique de la région.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rencontrer les élus et les acteurs locaux. Je souhaite nouer des relations étroites et fructueuses avec eux et ainsi échanger sur les bons coups et les défis de la région. Le développement de cet archipel est bénéfique non seulement pour sa population et son économie, mais aussi pour l'ensemble du Québec », a souligné M. Julien.

