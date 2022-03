Tournée régionale de la ministre Lucie Lecours - Plus de 965 000 $ pour améliorer l'accompagnement des entreprises

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ -Le gouvernement du Québec consacrera 965 170 $ sur trois ans pour appuyer un projet de formation et d'accompagnement visant à développer les compétences des conseillers des municipalités régionales de comté (MRC), ou de leurs organismes délégataires, chargés d'accompagner les entreprises dans le cadre du programme Accès entreprise Québec.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en a fait l'annonce aujourd'hui en Mauricie lors de sa tournée régionale de promotion du réseau Accès entreprise Québec. Elle était accompagnée pour l'occasion du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet.

Mis en œuvre par l'organisme Fonds locaux de solidarité FTQ, qui propose déjà ce type de services aux 88 fonds locaux de solidarité (FLS), le projet permettra d'offrir des services-conseils, de diffuser des séances de formation, d'organiser des webinaires et de concevoir des capsules complémentaires aux formations.

Rappelons que le 10 novembre 2020, le gouvernement du Québec a annoncé la création d'Accès entreprise Québec pour renforcer les services d'accompagnement et d'investissement offerts aux entrepreneurs dans toutes les régions du Québec et ainsi accélérer le développement économique régional.

Une somme de 97,5 millions de dollars a été prévue à cet effet jusqu'en 2025. De ce montant, 7,5 millions de dollars sont destinés à l'amélioration des compétences des ressources, au développement d'outils d'intervention, au maillage et à la synergie des interventions entre les régions.

Dans le cadre du présent projet, l'organisme Fonds locaux de solidarité FTQ :

collaborera à la définition et à l'actualisation des besoins de formation des professionnels en développement économique dans le cadre du service d'accompagnement Accès entreprise Québec;

s'assurera de l'élaboration du contenu de formation;

favorisera l'arrimage entre les activités de formation offertes et les besoins exprimés par les conseillers en développement économique des MRC ou de leurs organismes délégataires;

prendra en charge la logistique entourant la diffusion des séances de formation et veillera au bon déroulement des activités;

mettra en place des mécanismes d'évaluation des apprentissages axés sur la pratique des conseillers en développement économique et sur l'appréciation des activités de formation.

Citations :

« C'est en développant les compétences des conseillers du réseau Accès entreprise Québec que nous serons en mesure de mieux accompagner les entrepreneurs de toutes les régions dans la réalisation de leurs projets d'affaires. Avec la bonification de la formation offerte par les Fonds locaux de solidarité FTQ, on souhaite renforcer la croissance économique régionale et mobiliser le milieu des affaires en faveur du succès de nos entrepreneurs. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Cette initiative démontre la volonté de notre gouvernement à continuer de miser sur la formation de la main-d'œuvre. On le sait tous, les entreprises doivent actuellement faire face à plusieurs défis. Le réseau Accès entreprise Québec est là pour leur faciliter l'accès aux nombreuses mesures de soutien gouvernementales mises en place. De plus, l'expertise transmise par le réseau des fonds locaux de solidarité dans le cadre de ce projet de formation est précieuse et va permettre de stimuler la croissance économique dans toutes les régions du Québec et particulièrement ici, en Mauricie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Issu d'un partenariat unique entre le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités, avec l'appui soutenu du gouvernement du Québec, le réseau des fonds locaux de solidarité contribue chaque jour à la vitalité socioéconomique de nos communautés en misant sur les petites entreprises locales. Nous sommes fiers de nous associer une fois de plus au gouvernement, notamment avec Accès entreprise Québec, pour appuyer davantage nos partenaires, qui travaillent de jour en jour au développement économique local. »

Éric Desaulniers, directeur général des Fonds locaux de solidarité FTQ

Faits saillants :

Accès entreprise Québec vise à soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'affaires, notamment en les dirigeant vers les programmes et les services appropriés et en facilitant leurs démarches de financement auprès de différents partenaires. Ce service d'accompagnement est offert à travers toutes les régions du Québec, et ce, par l'entremise d'une centaine de MRC.

Pour bénéficier de ce nouveau service, les entreprises doivent communiquer directement avec leur MRC ou leur service de développement économique local.

Mis sur pied en 1991 par le Fonds de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités, le réseau des FLS s'est construit au fil des ans grâce aux MRC, à leurs partenaires locaux et au gouvernement du Québec. Il comprend 88 FLS répartis dans 83 territoires locaux et a financé plus de 5 600 projets à ce jour.

Les FLS soutiennent l'économie locale par le démarrage, la relève et le développement des PME issues de différents secteurs d'activité et ancrées dans leur milieu.

Plus de 113 millions de dollars sont ainsi mis à la disposition des PME québécoises, soit 86 millions provenant du Fonds de solidarité FTQ, 18 millions des MRC et de leurs partenaires locaux, et 9 millions du gouvernement du Québec.

