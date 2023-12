Tournée mondiale de CoinEx : Une célébration de six années de succès à l'échelle mondiale

HONG KONG, 15 décembre 2023 /CNW/ - Le mois de décembre est déjà bien entamé, et CoinEx, une importante plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, souligne son sixième anniversaire dans la joie. Un parcours teinté de résilience, de progrès et de dévouement dans le but d'offrir une expérience commerciale exceptionnelle dans le monde entier.

À travers les hauts et des bas du paysage des cryptomonnaies, CoinEx est ressortie plus forte en tenant compte des commentaires des utilisateurs et en améliorant continuellement sa plateforme. Alors qu'elle célèbre ses six ans, CoinEx prévoit de faire la fête avec sa communauté tout en se fixant des objectifs ambitieux pour l'avenir.

Accorder la priorité aux utilisateurs est la clé du succès de CoinEx :

Au cœur des réalisations de CoinEx, il y a un engagement à prioriser les besoins et les préférences des utilisateurs. Cette philosophie centrée sur l'utilisateur est omniprésente dans la plateforme, de la conception intuitive à la transparence des opérations en passant par le service à la clientèle réactif.

CoinEx est parvenue à améliorer l'expérience globale des utilisateurs en s'attaquant de façon proactive aux problèmes des utilisateurs et en sollicitant régulièrement les commentaires de la collectivité. Cet engagement à accorder la priorité aux utilisateurs a joué un rôle déterminant dans le succès durable de CoinEx au cours des six dernières années.

Repli du marché des cryptomonnaies en 2023 : CoinEx met l'accent sur l'expérience utilisateur et l'amélioration de son offre de produits

Malgré les difficultés rencontrées sur le marché de la cryptomonnaie en 2023, CoinEx demeure déterminée à améliorer l'expérience utilisateur et à introduire de nouvelles fonctions. Le lancement du programme pour les courtiers et du programme pour les créateurs de CoinEx illustre l'engagement de la plateforme à soutenir différentes communautés d'affaires.

Tout au long de l'année, CoinEx a poursuivi la mise à niveau de ses produits et services, en introduisant des caractéristiques comme l'autorèglement pyramidal en février, la négociation stratégique et la grille au marché (Spot Grid) en mars, les règles ST (traitement spécial) en août, et une nouvelle caractéristique dans la négociation de contrats perpétuels - l'ouverture de contrats à terme Take-Profit et Stop-Loss (TP/SL) en novembre.

Redonner à la communauté de CoinEx et au-delà :

Pour exprimer sa gratitude à ses utilisateurs, CoinEx a lancé une tournée mondiale avec des événements dans diverses régions, dont l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ces célébrations donnent l'occasion d'interagir directement avec les communautés qui ont alimenté la croissance de CoinEx.

L'équipe CoinEx tiendra un événement pour souligner son 6e anniversaire en Inde, plus précisément à l'hôtel Trichy Redfox, le 16 décembre, de 9 h 30 à 13 h 30, heure de l'Inde. Les participants pourront participer à des jeux, recevoir des cadeaux, interagir avec l'équipe de CoinEx et assister à des démonstrations de produits. Ces événements renforcent non seulement le lien entre CoinEx et ses utilisateurs, mais ils permettent également de recueillir des renseignements précieux sur les besoins et les préférences des utilisateurs.

Au cours de la tournée soulignant son 6e anniversaire, CoinEx exprime son appréciation pour sa communauté mondiale, réfléchit aux réalisations passées et s'aligne sur une approche tournée vers l'avenir. Joignez-vous à la célébration des réalisations et préparez-vous à l'avenir prometteur imaginé par CoinEx!

