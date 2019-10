Tournée en vue de la tenue du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes - La ministre Sonia LeBel poursuit sa tournée pancanadienne auprès des communautés francophones de la Colombie-Britannique et du Yukon

VANCOUVER, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, entame une mission à Vancouver, en Colombie-Britannique, puis à Whitehorse, au Yukon, dans le cadre de sa tournée pancanadienne de consultation. Cette tournée s'inscrit dans la démarche de renouvellement de la politique québécoise en matière de francophonie canadienne, qui se conclura par la tenue du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, les 16 et 17 juin 2020.

La ministre sera, aujourd'hui, à Vancouver, où elle prononcera une allocution devant la communauté des affaires francophone et francophile lors du Gala de la Palme bleue. Des rencontres avec des représentantes et représentants des organismes des milieux francophones locaux, dont ceux de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique et du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, sont également prévues. Mme LeBel s'entretiendra avec son homologue, Adrian Dix, ministre de la Santé et ministre responsable des Affaires francophones de la Colombie-Britannique.

C'est à Whitehorse, au Yukon, que la ministre poursuivra sa tournée de consultation avec des acteurs du milieu francophone du territoire tels que l'Association franco-yukonnaise et la Commission scolaire francophone du Yukon. Elle y rencontrera aussi le ministre des Services aux collectivités et ministre responsable de la Direction des services en français du Yukon, John Streicker.

Cette tournée a d'abord conduit la ministre à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en août dernier, en marge du Congrès mondial acadien, puis à St-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, en septembre. Depuis le début de cette tournée, la ministre a souvent souligné l'importance de la concertation avec l'ensemble des communautés francophones du Canada pour mener à bien la réflexion qui entoure le renouvellement de la politique en matière de francophonie canadienne. Cet aspect est également important pour la préparation du Sommet de 2020, qui réunira des représentantes et représentants du Québec et des milieux francophones des autres provinces et des territoires.

Citation :

« Je suis fière que le Québec se montre proactif sur la scène canadienne, en matière de francophonie. Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, en juin 2020, sera l'occasion pour le gouvernement du Québec de recevoir des représentantes et représentants des communautés francophones et acadiennes de partout au Canada. Je suis donc très heureuse d'aller à la rencontre d'organismes francophones de Vancouver et de Whitehorse, considérant que leur concours est indispensable à notre réflexion collective qui vise à maintenir, au Canada, une francophonie bien vivante, unie et durable. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Renseignements: Source : Nicky Cayer, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Tél. : 514 264-8256; Information : Jean Auclair, Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 643-2001, poste 4064