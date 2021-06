Tournée économique régionale dans la Capitale-Nationale - Près de 7,4 M$ pour accroître la productivité de quatre entreprises de Québec

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec octroient des aides financières totalisant 7 380 000 $ à quatre entreprises de Québec : Dizal, Groupe MégaTech, Laklé et Panthera dentaire.

Ces aides financières soutiendront la réalisation de projets qui représentent des investissements de plus de 12,5 millions de dollars et qui permettront la création de 71 emplois de qualité dans la région.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce au nom de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours. Pour l'occasion, elle était accompagnée du député de La Peltrie, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement, M. Éric Caire, de la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, et du député de Vanier-Les Rivières, M. Mario Asselin.

Les aides financières se résument comme suit :

Entreprises Investissements Contributions financières Emplois créés ou consolidés Dizal 1 000 000 $ 800 000 $ 5 Groupe MégaTech 600 000 $ 480 000 $ 0 Laklé 1 045 000 $ 800 000 $ 2 Panthera dentaire 9 923 000 $ 5 300 000 $ 64 Total 12 568 000 $ 7 380 000 $ 71

Citations :

« Le dynamisme de nos PME est l'une des clés de notre relance économique. Ces aides financières ont pour objectifs de permettre aux entrepreneurs de la Capitale-Nationale de moderniser leurs installations pour être encore plus compétitifs, et de participer à la création ou à la consolidation d'emplois de qualité. Votre gouvernement a fait la promesse d'être présent pour soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'investissement; une fois de plus, nous passons de la parole aux actes. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Par l'entremise du programme ESSOR, notre gouvernement met à la disposition des entrepreneurs des outils efficaces pour qu'ils puissent concrétiser leurs rêves et transformer leurs idées en de véritables réussites. Ces quatre PME créatives et audacieuses fournissent un apport considérable à l'économie de Québec, et je me réjouis que de tels succès manufacturiers se réalisent chez nous. »

Éric Caire, député de La Peltrie, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Les entreprises de notre région ont fait preuve d'une agilité et d'une résilience exemplaires pour relever les défis engendrés par la pandémie. Les investissements annoncés aujourd'hui démontrent qu'elles ont misé sur l'innovation pour continuer de progresser. Il est donc essentiel pour nous d'appuyer leurs démarches par le biais de programmes et de services qui répondent véritablement à leurs besoins. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Je tiens à féliciter ces PME de chez nous pour leur vision et leur esprit d'innovation. Le secteur manufacturier représente l'une des forces de la Capitale-Nationale, et je suis ravi que nous puissions aider les gens d'affaires d'ici à réaliser leurs ambitions dans des domaines aussi variés et créateurs d'emplois pour l'avenir. »

Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières

« Nous sommes fiers de faire équipe avec ces fabricants, qui participent activement au développement économique de notre capitale nationale. Comme entrepreneurs, ils font preuve de proactivité en choisissant le virage numérique et technologique pour favoriser leur compétitivité et leur productivité. Notre équipe dévouée à la grande région de Québec, avec son offre de services bonifiée, est la porte d'entrée pour répondre aux besoins des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise afin de propulser leur croissance sur le territoire québécois et à l'international. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2016, Dizal se spécialise dans l'impression numérique sur aluminium et PVC. Afin de pouvoir introduire une nouvelle chaîne de production, elle reçoit un financement de 400 000 $ des fonds propres d'Investissement Québec ainsi qu'un prêt de 400 000 $ du programme ESSOR, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec.

Depuis 1992, Groupe MégaTech fabrique des pièces d'usinage de haute précision. Un prêt de 240 000 $ issu des fonds propres d'Investissement Québec et un financement équivalent du programme ESSOR lui permettront de moderniser ses équipements.

Laklé conçoit et fabrique des produits d'emballage sur mesure. L'entreprise fera l'acquisition d'une imprimante numérique entièrement automatisée grâce à un prêt de 400 000 $ des fonds propres d'Investissement Québec et à un financement équivalent du programme ESSOR.

Panthera dentaire conçoit et vend des produits liés à l'implantologie et aux prothèses dentaires ainsi que des appareils traitant l'apnée du sommeil. L'entreprise reçoit du financement pour deux projets. Un prêt de 3,7 millions de dollars issu du programme ESSOR viendra soutenir sa stratégie d'expansion. Elle bénéficie également d'un financement de 800 000 $ à même les fonds propres d'Investissement Québec et d'un prêt de 800 000 $ du programme ESSOR pour acquérir des équipements spécialisés, dont une imprimante 3D.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie

Renseignements: Sources: Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie, Tél.: 418 691-5650; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél.: 418 643-2112; Nathalie Saint-Pierre, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement, Tél.: 418 643-5926; Anne-Marie Mongrain, Directrice et conseillère politique, Bureau de circonscription de la députée de Jean-Talon, Tél.: 418 520-3407; Sébastien Chamberland, Attaché politique, Bureau de circonscription du député de Vanier-Les Rivières, Tél.: 418 644-3107; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec,Tél.: 514 876-9600, [email protected]; Information: Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél.: 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél.: 514 876-9359

Liens connexes

http://www.economie.gouv.qc.ca