Tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques - Le ministre Jonatan Julien rencontre des acteurs importants de la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien, dresse un bilan positif de son passage à Sept-Îles, aujourd'hui, dans le cadre de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

Une vingtaine de gens d'affaires de plusieurs secteurs d'activité ainsi que des représentants d'organismes et des élus de la Côte-Nord étaient rassemblés l'hôtel Gouverneur Sept-Îles afin de participer à un atelier de travail avec le ministre. Les participants ont pu lui faire part de leur vision et de leurs idées pour stimuler la croissance économique verte dans leur région, réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l'adaptation aux changements climatiques.

Pour l'organisation de sa visite à Sept-Îles, le ministre Julien a pu profiter des connaissances et du soutien de représentants régionaux de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). Leurs vocations complémentaires cadrent avec la volonté gouvernementale d'axer le Plan d'électrification et de changements climatiques à la fois sur l'économie et l'environnement.

Rappelons que cette tournée régionale à laquelle participent aussi les ministres Pierre Fitzgibbon, Benoit Charette et Marie-Eve Proulx s'inscrit dans l'importante démarche de consultation et de recherche de solutions lancée le 18 juin dernier. Elle contribue à l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques dont le dévoilement doit être fait au début de 2020, comme s'y est engagé le premier ministre, M. François Legault.

Viendront s'ajouter à cette tournée, en novembre prochain, les recommandations des cinq groupes de travail réunissant 75 experts et représentants d'organisations qui sont à l'œuvre depuis le mois de juin. À noter qu'un groupe formé uniquement de jeunes a également été constitué afin d'offrir au gouvernement la vision de cette génération de plus en plus sensibilisée aux enjeux climatiques. Ces recommandations des groupes de travail seront rendues publiques par le gouvernement.

De même, une consultation publique en ligne est en cours. Les personnes et les groupes intéressés à y participer ont jusqu'au 15 octobre 2019 pour le faire.

Citations :

« Nos échanges avec les participants de la Côte-Nord ont été fructueux et très instructifs, car la région a ses spécificités. La rencontre a permis de faire émerger des idées utiles pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. Avec les autres moyens mis en place pour consulter la population, cette grande tournée qui s'achève va nous guider vers les meilleures mesures à adopter pour atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques et d'adaptation à leurs impacts tout en accélérant la transition énergétique et en appuyant nos entreprises dans leur recherche d'une plus grande compétitivité. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Charlesbourg

« Soucieuses de l'environnement, nos entreprises souhaitent développer de nouveaux processus de production afin de favoriser le développement durable du Québec, notamment en électrifiant certains de leurs processus. Cette rencontre a été l'occasion de pouvoir échanger avec le ministre Jonatan Julien sur ces différents enjeux. »

Antonio Hortas, président de la Chambre de commerce de la Manicouagan

« Le Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord accueille favorablement cette tournée ministérielle dans la région, afin que les besoins des intervenants nord-côtiers trouvent écho dans le prochain plan décennal. Cette rencontre sera également l'opportunité de regrouper l'ensemble des acteurs autour d'objectifs communs d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques, et possiblement de projets collaboratifs. »

Sébastien Caron, directeur général du Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord

Faits saillants :

La tournée régionale en chiffres :

4 ministres : MM. Benoit Charette (Environnement et Lutte contre les changements climatiques), Jonatan Julien (Énergie et Ressources naturelles) et Pierre Fitzgibbon (Économie et Innovation) ainsi que M me Marie-Eve Proulx (Développement économique régional)

(Environnement et Lutte contre les changements climatiques), (Énergie et Ressources naturelles) et (Économie et Innovation) ainsi que M (Développement économique régional) 2 partenaires clés (FCCQ et le RNCREQ)

10 jours de tournée

13 municipalités visitées

17 régions administratives couvertes

Plus de 250 participants rencontrés

Carboneutralité : les GES liés aux déplacements des participants ainsi qu'à ceux des représentants et employés du gouvernement du Québec seront compensés.

Liens connexes :

Pour connaître des dates et les détails de la tournée :

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/calendrier-tournee-PECC.PDF

Pour participer à la consultation publique en ligne accessible jusqu'au 15 octobre 2019 :

www.quebec.ca/gouv/participation-citoyenne/consultations-publiques/plan-electrification-changements-climatiques

Pour avoir une vue d'ensemble de la démarche d'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques :

www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Demarche_PECC.PDF

