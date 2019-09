Tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques - La ministre Marie-Eve Proulx rencontre des acteurs importants de l'Outaouais en compagnie du ministre Mathieu Lacombe et des députés Robert Bussière et Mathieu Lévesque

GATINEAU, QC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, dresse un bilan positif de son passage à Gatineau, aujourd'hui, dans le cadre de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. Elle s'y trouvait en compagnie du ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, ainsi que du député de Gatineau, M. Robert Bussière, et du député de Chapleau et adjoint parlementaire de la ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque.

Une vingtaine de gens d'affaires de plusieurs secteurs d'activité ainsi que des représentants d'organismes et des élus de l'Outaouais étaient rassemblés au Crowne Plaza Gatineau-Ottawa afin de participer à un atelier de travail avec la ministre. Les participants ont pu lui faire part de leur vision et de leurs idées pour stimuler la croissance économique verte dans leur région, réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l'adaptation aux changements climatiques.

Pour l'organisation de sa visite à Gatineau, la ministre Proulx a pu profiter des connaissances et du soutien de représentants régionaux de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). Leurs vocations complémentaires cadrent avec la volonté gouvernementale d'axer le Plan d'électrification et de changements climatiques à la fois sur l'économie et l'environnement.

Rappelons que cette tournée régionale à laquelle participent aussi les ministres Pierre Fitzgibbon, Benoit Charette et Jonatan Julien s'inscrit dans l'importante démarche de consultation et de recherche de solutions lancée le 18 juin dernier. Elle contribue à l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques dont le dévoilement doit être fait au début de 2020, comme s'y est engagé le premier ministre, M. François Legault.

Viendront s'ajouter à cette tournée, en novembre prochain, les recommandations des cinq groupes de travail réunissant 75 experts et représentants d'organisations qui sont à l'œuvre depuis le mois de juin. À noter qu'un groupe formé uniquement de jeunes a également été constitué afin d'offrir au gouvernement la vision de cette génération de plus en plus sensibilisée aux enjeux climatiques. Ces recommandations des groupes de travail seront rendues publiques par le gouvernement.

De même, une consultation publique en ligne est en cours. Les personnes et les groupes intéressés à y participer ont jusqu'au 15 octobre 2019 pour le faire.

Citations :



« Ma rencontre avec plusieurs leaders de la région de l'Outaouais a permis de faire émerger des idées nouvelles et constructives qui seront extrêmement utiles dans le cadre de l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. J'ai pu notamment relever les initiatives régionales qui mériteraient d'inspirer d'autres régions ou, même, d'inspirer des programmes nationaux. J'ai été également attentive aux besoins éventuels de la région lors de l'instauration de programmes nationaux destinés à soutenir les initiatives de développement régional. »



Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud

« Les changements climatiques touchent déjà la région de l'Outaouais. Leurs impacts, dominés par les inondations de 2017 et 2019, sont déjà perceptibles par la population. Au sein des familles, ils soulèvent parfois des appréhensions. Heureusement, on peut non seulement mettre en œuvre des moyens efficaces de s'y adapter et, même, y entrevoir des occasions de développement. C'est ce qu'ont révélé de manière sensible nos échanges d'aujourd'hui avec des acteurs importants de la région. Dans ce monde en mutation, plusieurs perspectives d'avenir s'offrent à nous, nous devons faire preuve d'innovation et d'initiative, tout comme de solidarité d'ailleurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Nos leaders régionaux ont pu présenter plusieurs initiatives locales porteuses en matière d'électrification, d'innovation et de lutte contre les changements climatiques, en vue du nouveau Plan d'électrification et de changements climatiques. C'est d'une voix régionale commune et forte que nous avons représenté non seulement les projets, mais aussi les enjeux et les priorités de l'Outaouais en matière de développement durable. »

Pierre Samson, président de la Chambre de commerce de Gatineau

« Le Fonds vert du Québec, outil financier du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, a été un levier extraordinaire pour impulser la transition énergétique afin d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Cependant, comme pour l'éducation, la santé et la culture, l'Outaouais n'a pas su bénéficier de ce soutien. De ce fait, il est de notre devoir de nous assurer que les leaders de la région se mobilisent pour que la transition énergétique devienne un levier économique. À ce titre, le CREDDO souhaite jouer un rôle majeur lors de la mobilisation autour du prochain Plan d'électrification et de changements climatiques. »

Marc Bureau, président du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO)

Faits saillants :

La tournée régionale en chiffres :

4 ministres : MM. Benoit Charette (Environnement et Lutte contre les changements climatiques), Jonatan Julien (Énergie et Ressources naturelles) et Pierre Fitzgibbon (Économie et Innovation) ainsi que M me Marie-Eve Proulx (Développement économique régional)

(Environnement et Lutte contre les changements climatiques), (Énergie et Ressources naturelles) et (Économie et Innovation) ainsi que M (Développement économique régional) 2 partenaires clés (FCCQ et le RNCREQ)

10 jours de tournée

13 municipalités visitées

17 régions administratives couvertes

Plus de 250 participants rencontrés

Carboneutralité : les GES liés aux déplacements des participants ainsi qu'à ceux des représentants et employés du gouvernement du Québec seront compensés.

