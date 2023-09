Tournée consultative régionale de Eeyou Istchee Baie-James : des retours constructifs pour améliorer nos projets

CHIBOUGAMAU, QC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le producteur de lithium québécois Sayona a entrepris, dans les dernières semaines, une tournée régionale de Eeyou Istchee Baie-James dans le but de consulter la population de la région sur ses différents projets et leur faire part de leur état d'avancement. Quatre journées de type « portes ouvertes » ont eu lieu dans les communautés de Mistissini, Chibougamau, Oujé-Bougoumou et Chapais.

Au total, près de 75 personnes sont venues échanger avec l'équipe qui était présente aux différents évènements. Les citoyens ont eu l'occasion de venir s'informer sur les activités de l'entreprise, le projet de lithium Moblan, ses initiatives pour améliorer les impacts sociaux et environnementaux de ses projets ainsi que sur les opportunités d'emploi et de contrats. Sayona dresse un bilan très positif de ces rencontres et est heureuse de constater l'intérêt que suscite l'industrie et les différents projets de la société.

« Nous sommes très satisfaits du déroulement de nos portes ouvertes et sommes heureux de constater l'intérêt que suscite notre industrie et nos activités. L'équipe de Sayona a eu la chance de recueillir beaucoup de commentaires constructifs qui vont nous permettre d'améliorer nos projets et de maximiser les opportunités d'échanges avec les communautés d'Eeyou Istchee Baie-James. Ces évènements sont des éléments essentiels pour favoriser notre engagement auprès de ces dernières et ils s'inscrivent dans notre volonté de collaborer pour cocréer des liens durables avec les populations de la région. C'est également une opportunité pour nous de réfléchir avec celles-ci sur nos pratiques et sur l'industrie que nous lèguerons aux prochaines générations. Nous remercions tous ceux qui sont venus à notre rencontre ! » a commenté Cindy Valence, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction développement durable chez Sayona.

Sayona rappelle également que les citoyens peuvent en tout temps contacter l'entreprise afin de transmettre leurs questions, suggestions ou commentaires grâce aux moyens suivants :

Ligne téléphonique 24/7 : (819) 975-6162

Courriel : [email protected]

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant le milliard de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

