Tournée Agir tôt - Le ministre Carmant annonce l'octroi d'un montant de plus de 2,5 M$ en Mauricie et dans le Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 11 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée aux quatre coins du Québec afin de présenter le programme Agir tôt, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant, a visité aujourd'hui les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

À cette occasion, il a annoncé l'octroi d'un montant de 2 549 300 $ afin de développer des ressources en dépistage et principalement de rehausser les équipes d'intervention auprès des jeunes enfants présentant un retard de développement, une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme dans les régions de la Mauricie et du Centre‑du-Québec.

Agir tôt est un engagement phare du gouvernement et des investissements de 48 M$ ont été annoncés dès 2019-2020 pour son déploiement, investissements qui atteindront progressivement 88 M$ annuellement d'ici 2023-2024.

Agir tôt vise à identifier le plus tôt possible les difficultés chez l'enfant, à évaluer son profil de développement et à l'orienter vers le bon service et, enfin, à lui offrir le soutien dont lui et sa famille ont besoin.

Citations :

« Je souhaite, avant toute chose, réussir à offrir à tous les enfants du Québec la possibilité d'aller au bout de leur potentiel. Avec ce programme, nous nous donnons la possibilité d'intervenir le plus tôt possible afin que chaque enfant puisse avoir accès à des services de qualité qui lui permettent de se réaliser. Je suis très fier de porter ce projet emballant et prometteur. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Agir tôt est assurément une formidable initiative. L'annonce d'aujourd'hui vient donner un coup de main majeur à nos jeunes de la région du Centre-du-Québec et à leur famille. Ainsi, nous démontrons notre volonté d'agir pour mieux soutenir les enfants, qui sont ce que nous avons de plus précieux comme société. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les sommes octroyées dans la région de la Mauricie permettront de réaliser un meilleur dépistage et d'offrir des services qui répondent aux besoins et aux réalités propres des familles. Je remercie les équipes dévouées qui œuvrent dans la région et qui ont à cœur d'accompagner les enfants et leurs parents. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le programme Agir tôt repose sur le rehaussement des équipes d'intervention précoce à l'échelle du Québec et sur le déploiement graduel d'une plateforme informatique à laquelle la population aura accès et qui regroupe des questionnaires de dépistage sur le développement de l'enfant 0-5 ans.

Parmi ses nombreux avantages, notons :

une meilleure orientation de l'enfant vers les services requis, grâce à un portrait plus précis de son développement;

de plus courts délais d'orientation;

la participation de la famille dès le début du processus;

la possibilité d'offrir à l'enfant les services de stimulation précoce dont il a besoin avant même la confirmation d'un éventuel diagnostic;

et la possibilité d'élaborer un plan d'intervention précoce et plus précis.

Différentes stratégies pour améliorer le dépistage précoce sont également prévues et mettront à contribution les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et ceux du réseau des services de garde et de l'éducation.

Agir tôt s'inscrit à l'intérieur d'une initiative gouvernementale concertée regroupant le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Famille et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 561-6814